Teröriste tören hazırlığı yapan 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul TEM Polisi, Tunceli'de, güvenlik güçlerine saldırı sırasında ölen DHKP-C'li terörist için anma düzenleye çalışan 26 şüpheliyi tutuklandı.

Tunceli-Ovacık’ta 6 Aralık’ta yaşanan olayda, polis kontrol noktasında şüpheli bşr araç durdurdu. İçinde 4 kişi bulunan araçtakilerden biri, aşağı inerek, el yapımı bomba ile polise saldırmaya çalıştı. Etkisiz hale getirilen saldırganın, sol terör örgütü DHKP-C üyesi Oğuz Meşe olduğu belirlendi. Teröristin cenazesi İstanbul’a gönderildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı İstihbarat birimleri, MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bir gurubun cenazenin götürüldüğü, Esenyurt Kıraç’taki tören düzenleyeceğini belirledi. Şüphelilerin örgüt propagandası için hazırlık yaptığını belirleyen güvenlik birimleri, operasyon kararı aldı.

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Operasyon startı verilmesiyle, Kıraç’ta baskın düzenlendi. Tören düzenlemeyi planlayan 26 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı