Teröristlere nefes aldırmıyorlar

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Venezuela’nın altınları da günden güne eriyor
Bitlis’teki Operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında teröristlere ait 4 ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterler ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı. Sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterler yerinde imha edildi.
Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin Suriye'deki FETÖ bağlantılı bir terör örgütüne ve liderine yapılan operasyonunu konu alan “Bordo Bereliler Suriye” filminin çekimleri Osmaniye'de başladı. Film setindeki sahnelerin gerçeğe oldukça yakın oluşu görenleri şaşırttı.