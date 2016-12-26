Teröristlere nefes aldırmıyorlar

10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis Tatvan Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında 'Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38' operasyonu düzenlendi. Operasyon sırasında kaydedilen görüntüler hava ve arazi şartlarının zorluğunu da gözler önüne serdi. Tesadüfen ajanslara aynı saatlerde düşen "Bordo Bereliler Suriye" filminin çekimlerindeki karelerde de oyuncuların kıyafet ve silahlarının gerçeği aratmayan görüntüleri izleyenleri şaşırttı.

10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis Tatvan Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında 'Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38' operasyonu düzenlendi. Operasyon sırasında kaydedilen görüntüler hava ve arazi şartlarının zorluğunu da gözler önüne serdi. Tesadüfen ajanslara aynı saatlerde düşen "Bordo Bereliler Suriye" filminin çekimlerindeki karelerde de oyuncuların kıyafet ve silahlarının gerçeği aratmayan görüntüleri izleyenleri şaşırttı.

Bitlis’teki Operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında teröristlere ait 4 ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterler ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı. Sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterler yerinde imha edildi.

BU DA FİLM!

Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin Suriye'deki FETÖ bağlantılı bir terör örgütüne ve liderine yapılan operasyonunu konu alan “Bordo Bereliler Suriye” filminin çekimleri Osmaniye'de başladı. Film setindeki sahnelerin gerçeğe oldukça yakın oluşu görenleri şaşırttı.