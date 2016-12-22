Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TIR’a çarpan minibüsün sürücüsü yanarak öldü

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde minibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Alev alan minibüs yanarken, araçta sıkışan sürücü yanarak öldü.
08:2822 Aralık 2016
Gündem
TIR’a çarpan minibüsün sürücüsü yanarak öldü
Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde minibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Alev alan minibüs yanarken, araçta sıkışan sürücü yanarak öldü.

Feci kaza, D-100 Karayolu Akmeşe sapağında meydana geldi.  İzmit yönüne giden 41 HN 902 plakalı minibüs yol kenarında park halinde bulunan 41 PB 092 plakalı TIR’a arkadan çarptı. TIR’da uyuyan Yusuf Akova araçtaki sarsıntı ve gürültü ile uyanırken, TIR’a çarpan aracı görerek 112 Acil’e haber verdi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Alev alan minibüs bir anda alev topuna dönerken, alevler laminant yüklü TIR’a da sıçradı. Olay yeri yakınında bulunan Kartepe İtfaiye Grubu hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yanan aracı ve TIR’ın dorsesini söndürdü. Alevlerin sardığı araçta sıkışan sürücü yanarak öldü. İtfaiye ekipleri sürücünün cesedini sıkıştığı yerden çıkardı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen sürücünün cesedi İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

İLGİLİ HABER15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 2 ayrı trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 2 ayrı trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı
Son güncelleme: 08:4922.12.2016
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar