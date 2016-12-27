Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti izle: Avni Aker’e farklı veda (TS 0-3 FB geniş maç özeti)

Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti haberimizde. Süper Lig'in ilk devresinin kapanış maçında ve Avni Aker'e veda karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 yenmeyi başardı. Maça iyi başlayan Trabzonspor'un dengesini bozan ise Yusuf Erdoğan aldığı kırmızı kart oldu. Bordo mavililer yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadıkları Trabzonspor Fenerbahçe maçında farklı mağlup olmaktan kurtulamadılar. Trabzonspor Fenerbahçe maçının geniş özetini, maçın gollerini ve önemli anlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti haberimizde. Süper Lig'in ilk devresinin kapanış maçında ve Avni Aker'e veda karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 yenmeyi başardı. Maça iyi başlayan Trabzonspor'un dengesini bozan ise Yusuf Erdoğan aldığı kırmızı kart oldu. Bordo mavililer yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadıkları Trabzonspor Fenerbahçe maçında farklı mağlup olmaktan kurtulamadılar. Trabzonspor Fenerbahçe maçının geniş özetini, maçın gollerini ve önemli anlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig ilk yarısı sona ererken aynı zamanda Avni Aker’da son maç oynandı. Kendi sahasında Fenerbahçe’yi 6 senedir yenemeyen Trabzonspor, bu maçta galip gelerek hem Avni Aker’e iyi bir şekilde veda etmek hem de taraftarlarını mutlu etmek istiyordu ama bordo mavililerin bu hasreti 7 seneye çıktı. Fenerbahçe, Trabzonspor’u Fernandao, Sow ve Lens’in golü ile 3-0 yenerek devreyi üç puanla kapattı. Bu maçın sonucunda Fenerbahçe 16 maçta 31 puanla 4. sıraya yerleşirken Trabzonspor 18 puanla 13. sırada yer aldı. Trabzonspor Fenerbahçe maç özetini, golleri ve önemli pozisyonları içeren geniş maç özetini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçının önemli pozisyonları ve anlatımı…

Trabzonspor – Fenerbahçe maç özeti izlemek için tıklayınız

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇININ KIRILMA NOKTASI YUSUF ERDOĞAN

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinin kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadına veda maçında, son 14 maçtır mağlup edemediği Fenerbahçe'yi konuk etti. 27. dakikada filelere giden topu elle kesen Yusuf Erdoğan, hem penaltıya yol açtı hem de takımını bir kişi eksik bıraktı. Fernandao'nun penaltı golüyle öne geçen sarı lacivertliler, 40 dakikada Musa Sow'la farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin ve maçın son golüyse 67. dakikada Lens'ten geldi.

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 10 6 0 31 11 20 36 2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 10 5 1 28 13 15 35 3.GALATASARAY A.Ş. 16 10 3 3 30 16 14 33 4.FENERBAHÇE A.Ş. 16 9 4 3 34 12 22 31

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ POZİSYONLARI

6. dakikada Castillo'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden gönderdiği topa gelişine vuran Mustafa Akbaş'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

19. dakikada Alper Potuk sol taraftan getirdiği topu ceza sahası dışına çıkardı. Fernandao'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından farklı şekilde dışarı çıktı.

23. dakikada Castillo'nun ceza yayı üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Demir'in kontrolünde auta çıktı.

27. dakikada Josef De Souza'nın kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinde topa eliyle müdahale etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık kırmızı kart ile Yusuf Erdoğan’ı soyunma odasına gönderirken penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Fernandao, kaleci Onur'un sağından meşin yuvarlağa ağalarla buluşturdu. 1-0

30. dakikada Alper Potuk'un ara pasında ceza sahası içine giren Lens'in vuruşunda kalesini zamanında terk eden Onur yatarak tehlikeyi önledi.

40. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan getirdiği topu arka direkteki Sow'a kazandırdı. Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluşturdu. 2-0

42. dakikada bordo-mavili taraftarlar 2. golden sonra yönetimi istifaya çağırdı.

53. dakikada Lens'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un solundan az farkla auta çıktı.

61. dakikada Lens'in sağ kanattan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sow'un vuruşunda Zeki Yavru'ya çarpan top kornere çıktı.

67. dakikada sol taraftan İsmail Köybaşı'ndan aldığı topla birlikte çalımlarla ceza sahası yayı üzerine inen Lens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un solundan ağalarla buluştu. 3-0

77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Mehmet Ekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

TRABZONSPOR 0-3 FENERBAHÇE

Stat: Avni Aker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz (Tolga Özkalfa dk. 14), Serkan Olguncan

Trabzonspor: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onanzi (Yusuf Yazıcı dk. 46 x), Okay x, Mehmet Ekici xx, Yusuf Erdoğan, Castillo (Güray Vural dk. 62 ), N'Doye

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef De Souza, Lens (Salih dk. 84 ), Alper Potuk (Ozan Tufan dk. 70 ), Fernandao, Sow (Aatif dk. 70 )

Goller: Fernandao (dk. 28 pen.), Sow (dk. 40), Lens (dk. 67) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Yusuf Erdoğan (dk. 27) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Neustadter, Fernandao, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), N'Doye, Uğur (Trabzonspor)