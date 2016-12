Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle buldu!

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 3 puanla kapattı ve galibiyeti 3 golle aldı. İşte 3-0 biten ve Trabzonspor'un 10 kişi kaldığı Trabzonspor - Fenerbahçe maçından detaylar, maç özeti ve golleri...

Fenerbahçe sezon ortasına 2 golle bulduğu 3 puan ile girdi. Başakşehir’in puan kaybettiği haftda zirve ile olan puan farkını kapatmak istemeyenb Fenerbahçe istediğini 2 golle aldı. Karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini Fernandao (penaltı), Sow ve Lens kaydetti. Ligin ilk yarısının kapanış maçı olan Trabzon – Fenerbahçe maçını izleyemediyseniz aşağıdaki bağlantıdan maçın önemli anlarını ve gollerini izleyebilirsiniz.

Trabzospor Fenerbahçe maç özeti ve golleri için tıkalyınız

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ ANLAR

90+2DK MAÇ BİTTİ! Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u 3-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti.

90+1DK Ozan Tufan’ın şutunda top barajdan geri geldi.

89DK Trabzon’da taraftarlar hep bir ağızdan takıma ve yönetime tepki gösteriyor.

88DK Trabzonspor’da bu kez Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından şansını denedi, o da çerçeveyi tutturamadı. Aut…

88DK Neustadter’in hatasıyla topu kapan Dame N’Doye, orta sahadan kaleyi görmek istedi ancak çok kötü vurdu. Volkan..

86DK Maçta son dakikalara girilirken tempo oldukça düştü.

85DK Fenerbahçe’de günün flaş ismi Jeremain Lens, yerini Salih Uçan’a bıraktı.

83DK Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun veda maçında 19.695 biletli seyirci bu mücadeleyi tribünlerden takip ediyor.

80DK Mücadelede son 10 dakikaya girilirken Fenerbahçe’nin 3-0’lık üstünlüğü sürüyor.

79DK Bu bölümde orta sahalar oyundan tamamen koptu. İki takım da hızlı ataklar geliştirmeye başladı.

78DK KÖTÜ DENEME! Dame N’Doye’un pasıyla sol kanatta topu alan Mustafa Akbaş, ceza sahası dışından şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Aut…

77DK DIŞARIDA! Fenerbahçe atağında topu kapan Trabzonspor, hızla kontraya çıktı. Son olarak ceza sahası içinde topu alan Mehmet Ekici, sağ çaprazdan sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

76DK Fenerbahçe rakip yarı alanda ayağa paslar yaparak boşluklar üretmeye çalışıyor.

74DK VOLKAN! Trabzonspor, kaleye uzak ancak kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Herkes orta beklerken Mehmet Ekici doğrudan kaleyi denedi, köşeden ağlara doğru giden topu Volkan son anda çıkardı.

72DK TEHLİKE! Okay’la duvar pası yapan Yusuf Yazıcı sağ kanattan ceza alanına girdi ve son çizgiye inmeden pasını çıkardı. Kale alanı önündeki üç Trabzonsporludan önce Kjaer son anda topu kesti.

71DK Fenerbahçe’de Sow’un yerine Aatıf oyuna dahil oldu.

71DK Oyuncu Değişikliği Alper Potuk Ozan Tufan

68DK Fenerbahçe’de İsmail Köybaşı, Zeki’ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

66DK GOL! Trabzonspor yarı alanında topu alan Lens, sol kanattan ceza sahasına girdi ve penaltı noktasına paralel sürüp önünü boşalttıktan sonra vuruşunu yaptı. Onur’un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-3

66DK ZAYIF ŞUT! Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı ceza sahasına girmeden vurdu, oldukça yumuşak giden top kaleci Volkan’ın ellerinde kaldı.

66DK Trabzonspor bu bölümde baskısını artırdı, Fenerbahçe kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

65DK Trabzonspor rakip yarı alanda ayağa paslar yaparak boşluklar üretmeye çalışıyor.

64DK Sol kanatta topu alan Güray Vural ceza sahasına girmeden çaprazdan şutunu çekti, top kaleci Volkan’da kaldı.

62DK Trabzonspor’da Fabian Castillo’nun yerine Güray Vural oyunda…

60DK Mücadelede son yarım saatlik dilime Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle girildi.

59DK Dame N’Doye, Fenerbahçe kontra atağında Alper’i faulle durdurduğu için sarı kart gördü.

59DK Bu anlarda iki takım da karşılıklı top kayıpları yapıyor. Bu nedenle tempo bir hayli düştü.

58DK Maçta her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi gidiyor. Tempoyu belirleyen taraf da konuk ekip…

55DK Uğur’un taşıdığı topla Okay Yokuşlu çok uzaklardan şansını denedi, kaleci Volkan yerden giden bu topu çok rahat kontrol etti.

54DK NEFİS ORTA! Sol taç çizgisi üzerinde topu alan Lens, rakibini geçti ve içeriye nefis bir orta kesti. Penaltı noktası üzerinde boş durumda bulunan Fernandao’nun gelişine volesinde top yandan auta gitti.

53DK Fenerbahçe savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla organize atak geliştirmek istiyor.

52DK BİR ŞUT! Sağ kanatta topu alan Şener, ceza sahasına girmeden topu geriye çıkardı. Alper’in gelişine sert şutunda top yandan auta çıktı.

51DK Fenerbahçe’de Lens ikinci yarıda sol kanada geçti ve sarı-lacivertlilerin atakları daha çok bu kanattan gelişiyor.

49DK YAN AĞLARDA! Sol köşe gönderinin hemen önünden kazanılan serbest vuruşta Lens doğrudan kaleyi denedi, top yan ağlarda kaldı.

48DK Fernandao, takım arkadaşı Lens’e faul yapan ve devamında tepki gösteren Uğur Demirok’la yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü.

48DK Fenerbahçe savunmada çok rahat hazırlık pasları yapıyor. 10 kişi kalan Trabzonspor, özellikle ikinci golden sonra kontrolü tamamen kaybetti.

46DK Trabzonspor’da Onazi, ikinci yarı başlarken yerini Yusuf Yazıcı’ya bıraktı.

46DK Avni Aker’de ikinci yarı başladı!

İLK YARI

45+1DK DEVRE! Ali Palabıyık ilk yarının son düdüğünü çaldı. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında soyunma odasına Fernandao ve Sow’un golleriyle 2-0 üstün gidiyor.

45DK İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44DK Mehmet Topal’ın pasıyla Sow savunma arkasına sarktı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

43DK Fenerbahçe artık çok rahat oynuyor. Trabzonspor özellikle ikinci golle birlikte oyundan tamamen kopmuş görünüyor.

41DK BİLGİ | Jeremain Lens, ligde bu sezon 7. asistine imza attı. Moussa Sow ise 7. kez gol sevinci yaşadı.

40DK GOL! FARK İKİ! Trabzonspor atağında topu kapan Fenerbahçe, Lens’le kontra atağa çok hızlı çıktı. Sağdan rakibini ekarte eden Lens, içeriye girdi ve kale alanı önünde boş durumdaki Sow’u gördü. Senegalli golcü de tek dokunuşla topu boş ağlara yolladı: 0-2

36DK SERT ŞUT! Trabzonspor kaleyi cepheden gören ancak kaleye oldukça uzak bir noktadan serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici doğrudan kaleyi denedi. Onun sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

35DK Fenerbahçe’de Roman Neustadter, N’Doye’la girdiği hava topu mücadelesinde elini kullanınca sarı kart gördü.

34DK Maça istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, golden sonra topa daha fazla sahip olmaya ve oyuna hükmetmeye başladı.

33DK Trabzonspor şimdi beraberlik golü için yüklenmeye çalışıyor.

30DK Savunma arkasına gönderilen uzun topta Lens bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Onur alesini zamanında terk ederek açıyı iyi kapattı ve Lens’e gol şansı tanımadı.

29DK PENALTI! Fenerbahçe’nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Josef kafayı vurdu, ön direkte Yusuf ağlara doğru giden topu eliyle kesti ve devamında Josef topu ağlara göndermesine rağmen hakem oyunu durdurup penaltıyı verdi. Penaltıya sebebiyet veren Yusuf Erdoğan, golü eliyle kestiği için doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

26DK Mücadelede ilk 25 dakika golsüz eşitlikle geçilirken bu bölümde Trabzonspor, şut ve topla oynama oranlarında Fenerbahçe’ye büyük üstünlük kurdu.

24DK Şener’le gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan yapılan ortada Alper’in kafasını sıyıran topa arkada Sow voleyi vurmak istedi, onun ıskaladığı topu savunma uzaklaştırdı.

23DK AZ FARKLA! Trabzonspor atağında Castillo ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu, top Volkan’ın kontrolünde az farkla dışarı gitti.

23DK Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruşta savunma topu ön direkte karşıladı. Devamında Mehmet Ekici’ye çarpan top Alper’in kontrolünde auta çıktı.

22DK Yüzüne darbe alan Mehmet Ekici’nin tedavisi saha içinde sürüyor. Trabzonspor birazdan sol taç çizgisinin hemen önünden serbest vuruş kullanacak.

21DK Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Mehmet Topal, Mehmet Ekici’yle girdiği ikili mücadelede dirseğini kullandı ve sarı kart gördü.

20DK BİR KAFA! Trabzonspor’un Mehmet Ekici’yle Fenerbahçe yarı sahasının ilk metrelerinden kullandığı serbest vuruşta Mustafa Akbaş penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu. Yerden seken topuVolkan rahatlıkla kontrol etti.

19DK BİR ŞUT! Rakip yarı alanda Onazi’den topu kapan Alper ceza sahasına girdikten sonra topu hemen gerisindeki Fernandao’ya bıraktı. Brezilyalı oyuncunun yay üzerinden gelişine vuruşunda top farklı şekilde yandan auta gitti.

18DK Oldukça hızlı başlayan mücadelede tempo bu anlarda bir nebze düştü.

17DK HAKEM SAKATLANDI! Mücadelenin kıdemli yardımcısı Kemal Yılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle 4. Hakem Tolga Özkalfa’yla yer değiştirdi. Bayrak Özkalfa’da…

15DK İsmail’in sol kanattan kullandığı taç atışında ceza alanı içinde topu alan Fernandao son çizgiye inip ortasını yaptı ancak kale alanı önünde hiçbir futbolcu topa dokunamadı.

13DK Trabzonspor özellikle sağ kanattan etkili gelmeye çalışıyor. Zeki’nin üst üste iki ortasında önce savunmanın karşıladığı topu daha sonra Volkan çıktı ve kontrol etti.

12DK Trabzonspor baskısı sürüyor. Fenerbahçeli oyuncular topu kapmakta ve ayaklarında tutmakta zorlanıyor.

10DK Mücadelede ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken tempo bir an olsun düşmedi. Trabzonspor bu bölümde daha etkili görünen taraf oldu.

9DK Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında İsmail’in hatasıyla Yusuf topu kaptı, içerideki Castillo’ya doğru pasını çıkardı ancak savunma kritik bir hamleyle topu kesti.

8DK Fenerbahçe, Lens’le rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kullandı. Ceza alanı içine doldurulan topta Kjaer için ofsayt bayrağı kalktı.

7DK Trabzonspor kurduğu baskıyla Fenerbahçe’ye rahat top yaptırmıyor.

6DK DİREKTEN DIŞARI! Trabzonspor köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Castillo son çizgiye inip pasını içeriye çıkardı, kale alanı önünde Mustafa Akbaş’ın gelişine şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

6DK Mehmet Ekici’nin pasıyla Mustafa bir anda savunma arkasına sarktı, onun sol kanattan yaptığı ortada Kjaer topu kafayla kornere yolladı.

5DK Fenerbahçe ayağa paslarla kendi yarı alanından çok iyi çıktı. Sağ taç çizgisi önünden Şener’in ortasında top kaleci Onur’da kaldı.

4DK Avni Aker’e veda maçında tribünleri tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına müthiş bir destek veriyor.

3DK Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle maça baskılı başlayan taraf oldu.

1DK Trabzon’da ilk düdük çaldı ve maç başladı!