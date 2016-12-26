Trabzonspor Fenerbahçe maçı izle: Zirvede kritik maç! (Lig TV canlı yayın)

Ligin ilk yarısının son haftası kritik bir maç ile kapanıyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı Başakşehir'in puan kaybı ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın 3 puanları sonrası kritik bir karşılaşma olacak. İşte Trabzon Fener maçını canlı izleme ve kadrolarla ilgili detaylar...

Ligin ilk yarısının son haftası kritik bir maç ile kapanıyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı Başakşehir'in puan kaybı ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın 3 puanları sonrası kritik bir karşılaşma olacak. İşte Trabzon Fener maçını canlı izleme ve kadrolarla ilgili detaylar...

Lider Başakşehir’in puan kaybetmesi ve Galatasaray ile Beşiktaş’ın ligin ilk yarısını 3 puan ile kapatması sonrası Fenerbahçe kayıp yaşamak istemiyor. Bu açıdan Trabzonspor Fenerbahçe maçı zirve yarışında kritik bir öneme sahip. Peki Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a konuk olacağı kritik maç nasıl izlenebilir. Karşılaşma Türkiye’de LigTV’den canlı yayımlanacak. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantıdan AMKSpor’un Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımına erişebilirsiniz.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

Avni Aker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması saat 20.00’da başlayacak ve karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

FENERBAHÇE EKSİK!

Fenerbahçe’de Van Persie ve Hasan Ali Kaldırım sakatlığı, Slovak stoper Skrtel ise sarı kart cezası nedeniyle maça çıkamayacak. Son olarak Volkan Şen'den de Fenerliler kötü bir haber geldi. Volkan Şen'in dizinde ve belinde ağrıları olduğu ve akşamki maçta yer alamayacak. Onun yerine Aatıf'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor.

TRABZON’DA BERO YOK

Trabzonspor’da Bero kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Yusuf, Mehmet Ekici, Castillo, N’doye

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Aatif, Sow