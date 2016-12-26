Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Trabzon Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takım arasında oynanacak 118. maç öncesi Trabzonspor ve Fenerbahçe'de son durumlar nedir? Trabzonspor Fenerbahçe maçında hangi takımda kimler yer alamayacak? Trabzonspor - Fenerbahçe maçını şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS – FB maçı kadroları belli oldu mu?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Trabzon Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takım arasında oynanacak 118. maç öncesi Trabzonspor ve Fenerbahçe'de son durumlar nedir? Trabzonspor Fenerbahçe maçında hangi takımda kimler yer alamayacak? Trabzonspor - Fenerbahçe maçını şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig’in 16. haftası kapanış maçında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. 1974 yılında başlayan ezeli rekabette Trabzonspor – Fenerbahçe 118. kez karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe ile oynadığı son 14 maçını kazanamayan Ersun Yanallı Trabzonspor, sahasında galip gelebilecek mi? 2011 yılında kıyasıya bir mücadele geçiren iki takım bu akşam Hüseyin Avni Aker Stadı’nda bir kez daha kozlarını paylaşacaklar. Trabzonspor Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, maç hangi kanaldan yayınlanacak? Şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar…

Trabzonspor Fenerbahçe maçı Süper Lig sezon arasına giriyor. Bu akşam oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı, ilk yarının son maçı. Avni Aker’deki maçı Ali Palayıbık yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ayhan Kabakçı, İsmail Hakkı Köklükaya, Rıdvan Çalıkuşu ve Murat Kangalgil yapacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de bu akşam oynayacakları maçla 118. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Fenerbahçe’yi aralarında oynanan 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçtır yenemiyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 42 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe 47 kez galip gelirken Trabzonspor ise 37 galibiyet elde etti. 33 maç berabere bitti. Fenerbahçe’nin 146 golüne, Trabzonspor 126 golle cevap verdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 13’ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi müsabakada yenemedi. Trabzonspor, Fenerbahçe’yi en son 23 Ağustos 2010 tarihinde Trabzon’da 3-2’lik yenebildi.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE’NİN SÜPER LİGDE 87. MAÇI

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 86 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 36, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 28 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe’nin ligdeki 115 golüne,Trabzonspor 85 golle cevap verdi.

FENERBAHÇE HÜKMEN GALİP!

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı. Trabzon’da Fenerbahçe’nin 4-0 önde olduğu ikinci yarıdaki maçı çıkan olaylar nedeniyle 88. dakikada hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakayı 4-0 hükmen sarı-lacivertli ekip lehine tescil etti.

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE’YE 8 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Fenerbahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret olan Trabzonspor, rakibine son 8 karşılaşmada gol bile atamadı. 2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Trabzon’daki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı.

Bu arada, taraflar arasındaki son 8 maçın 4’ü golsüz bitti.

TRABZON OYNANAN MAÇLARDA ÜSTÜNLÜK KİMDE?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon’da yapılan resmi ve özel 48 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 16 galibiyet aldı, taraflar, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 50 gol attı. Trabzon’daki 43 lig maçında ise her iki ekip de 16 kez kazandı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 49 gol kaydetti. Trabzon’daki son 6 lig maçından 4’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2’lik skorla mağlup oldu.

TRABZONZPOR FENERBAHÇE MAÇLARINDA ALINAN EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’deki lig maçında 5-1, geçen sezon Trabzon’da yarıda kalan lig müsabakasında ise 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısındaki tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon’daki lig maçlarında 3-0’lık sonuçlarla aldı.

TRABZONZPOR FENERBAHÇE EN GOLLÜ MAÇLAR

Trazonspor ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990’da Fenerbahçe Stadı’nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 5-3 yendi. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997’de yine Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-3’lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul’daki lig maçını 5-2 kazandı.

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Saat 19:00'da başlayacak olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı Lig TV'den canlı yayınlanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçını DigiPlay üzerinden satın alarak online olarak şifresiz izlemeniz mümkün.

TRABZONSPOR’DA TEK EKSİK

Trabzonspor’da ise sarı kart cezalısı olan Matus Bero, Fenerbahçe karşısında sahada olamayacak. Trabzonspor’da sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Zeki Yavru ile Jan Durica, Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alabilecek.

FENERBAHÇE’DE EKSİK ÇOK

Fenerbahçe’de Süper Lig’in geçen hafta Gençlerbirliği ile yapılan maçta sarı kart gören 32 yaşındaki Skrtel, cezalı duruma düştü Sarı-lacivertlilerde Skrtel’in yanı sıra kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel ile birlikte sakat olan Robin van Persie ve grip olan Hasan Ali Kaldırım da Trabzonspor karşılaşmasında yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Yusuf, Mehmet Ekici, Castillo, N’doye

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Volkan Şen, Sow