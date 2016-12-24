Trafikte, halk otobüsünden mazot çaldılar!

Lüks araçla yanaştıkları otobüsten 500 litre mazot çaldılar. İki dakikada gerçekleşen hırsızlık kameralara yansıdı.

İstanbul Çekmeköy Taşdelen Mahallesi’nde özel halk otobüsünün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot 2 dakika içerisinde çalındı. Şile otobanı yakınlarında bir benzinlikte gece saatlerinde yaşanan olayda mazotun depodan çalınma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların lüks bir araçla özel halk otobüsünün yanına geldiği görülüyor. Bu sırada araç içerisinde bulunan hırsızlardan biri arabanın camından eğilerek otobüsün yakıt deposunun kapağını açıyor.

ARACIN İÇİNDEN HORTUM UZATTILAR!

Arabadan uzattığı hortumla deponun içindeki mazotu kendi arabasına aktaran hırsız önce deponun kapağını kapatıyor ardından ise parmak izi bırakmamak için elindeki bezle deponun kapağını siliyor.

İki dakika içerisinde gerçekleşen hırsızlığın ardından şahıslar hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Otobüsünde daha önce 3 kez hırsızlık olayı yaşandığını belirten özel halk otobüsü şoförü, ilçedeki 7 farklı otobüste de benzer şekilde mazotlarının çalındığını aktardı. Otobüs şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (Murat Horoz/İHA)