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Tam bir çevre felaketi!

İzmir'in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan Lady Tuna gemisinden sızan tonlarca yakıt Paşa Limanı ve Ilıca kıyılarına kadar gelirken, bazı deniz canlılarının ölüsü de kıyıya vurdu. Ekipler, sızan yakıtı kontrol altına alarak denizin daha fazla kirlenmesine engel oldu.
20:4721 Aralık 2016
Gündem
Tam bir çevre felaketi!
İzmir'in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan Lady Tuna gemisinden sızan tonlarca yakıt Paşa Limanı ve Ilıca kıyılarına kadar gelirken, bazı deniz canlılarının ölüsü de kıyıya vurdu. Ekipler, sızan yakıtı kontrol altına alarak denizin daha fazla kirlenmesine engel oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ildır’da bulunan Orkinos Çiftliğinden aldığı orkinoslarla Mısır’a gitmek üzere yola çıkan Panama bandıralı Lady Tuna adlı gemi, 18 Aralık Pazar günü avlanan balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yapınca kayalıklara çarpmıştı. Lady Tuna adlı geminin kayalıklara çarpması sonucunda gövdesinde meydana gelen yırtılmayla birlikte yakıtlarda denize sızdı. Hızla denize sızan tonlarca yakıt, denizin rengini değiştirdi. Sızan yakıt, Paşa Limanı ve Ilıca kıyılarına kadar geldi.

BAZI DENİZ CANLILARI ÖLDÜ

Sızan yakıt nedeniyle bazı deniz canlılarının ölüsü de kıyıya vurdu. Ekipler, hemen çalışma başlatarak, denizin daha fazla kirlenmesine engel oldu. Bir yandan da, gemideki yakıtın pompalarla çekilmesi işleminin ise devam ettiği öğrenildi. Yine alınan bilgiye göre, denize sızan yakıtın da ekiplerin müdahalesiyle, kontrol altına alındığı bildirildi.  İHA

Son güncelleme: 21:3921.12.2016
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