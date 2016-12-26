Türk balıkçı teknesi Yunanistan açıklarına sürüklenerek karaya oturdu

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İstanbul Tuzla’dan ayrılarak Ege’ye açılan 28 metre uzunluğundaki Alcatras isimli Türk balıkçı teknesi, Bodrum’a 6 mil uzaklıktaki Yunanistan’ın Kumburnu Mevkii’nde bugün akşam saatlerinde karaya oturdu.
Teknik arıza nedeniyle sürüklendiği öğrenilen teknedeki 13 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyi kurtarma çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildiğini ve çalışmaların yarın devam edileceğini bildirdi.
DHA