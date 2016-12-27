Beşiktaş Türkiye Ziraat Kupası'nda 1-1 berabere kaldığı Boluspor'u bu sefer evinde konuk ediyor. İşte Beşiktaş Boluspor canlı izleme ile ilgili detaylar, A2 canlı yayın bağlantısı ve frekansları...

Türkiye Ziraat Kupası Beşiktaş Boluspor maçı ile devam ediyor – A2 canlı izle!

Beşiktaş Türkiye Ziraat Kupası'nda 1-1 berabere kaldığı Boluspor'u bu sefer evinde konuk ediyor. İşte Beşiktaş Boluspor canlı izleme ile ilgili detaylar, A2 canlı yayın bağlantısı ve frekansları...

Ligin ilk yarısını 3 puan ile kapatan Beşiktaş bu akşam Türkiye Ziraat Kupası’nda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Peki saat 20.30’da başlayacak olan Beşiktaş Boluspor nasıl canlı izlenebilir?

BEŞİKTAŞ BOLUSPOR MAÇINI İNTERNETTEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



A2 TV FREKANS AYARLARI VE KANAL KONUMLARI



Beşiktaş Boluspor maçını yayımlayan A2 TV’yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki listeleden A2 TV’yi izleyeceği platformları bulabilirler:

– Digiturk’te 35 nolu kanal

– Teledünya’da 37 nolu kanal

– Turkcell TV’de 29 nolu kanal

– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusu.

BEŞİKTAŞ BOLUSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ



BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Atınç, Rhodolfo, Adriano, Eslem, Gökhan İnler, Ömer, Kerim, Olcay, Aboubakar

BOLUSPOR: Soner, Fatih, Necati, R.Arapi, Özgür Özkaya, Cumali, Umut, Tunahan, Burak, İsmail, Ozan

TÜRKİYE ZİRAAT KUPASINDA 28-29 ARALIK PROGRAMI

Türkiye Kupası maçları yarın ve öbürsü gün de devam edecek. Galatasaray 28 Aralık günü Tuzlaspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ise evinde Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.

28 Aralık Çarşamba

12.00 Darıca Gençlerbirliği – Kayserispor

14.30 İnegölspor – Kasımpaşa

16.00 Atiker Konyaspor – Gümüşhanespor

17.00 Akhisar Belediyespor – Ümraniyespor

18.00 Göztepe – Medipol Başakşehir

20.30 Tuzlaspor – Galatasaray

29 Aralık Perşembe

14.30 Gençlerbirliği – Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Şanlıurfaspor – Osmanlıspor

16.30 Bursaspor – Aydınspor 1923

18.00 Kızılcabölükspor – Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe – Menemen Belediyespor