Türkiye Ziraat Kupası Beşiktaş Boluspor maçı ile devam ediyor – A2 canlı izle!

Ligin ilk yarısını 3 puan ile kapatan Beşiktaş bu akşam Türkiye Ziraat Kupası’nda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Peki saat 20.30’da başlayacak olan Beşiktaş Boluspor nasıl canlı izlenebilir?
BEŞİKTAŞ BOLUSPOR MAÇINI İNTERNETTEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
A2 TV FREKANS AYARLARI VE KANAL KONUMLARI
Beşiktaş Boluspor maçını yayımlayan A2 TV’yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki listeleden A2 TV’yi izleyeceği platformları bulabilirler:
– Digiturk’te 35 nolu kanal
– Teledünya’da 37 nolu kanal
– Turkcell TV’de 29 nolu kanal
– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve
– TÜRKSAT 4A uydusu.
BEŞİKTAŞ BOLUSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ
BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Atınç, Rhodolfo, Adriano, Eslem, Gökhan İnler, Ömer, Kerim, Olcay, Aboubakar
BOLUSPOR: Soner, Fatih, Necati, R.Arapi, Özgür Özkaya, Cumali, Umut, Tunahan, Burak, İsmail, Ozan
TÜRKİYE ZİRAAT KUPASINDA 28-29 ARALIK PROGRAMI
Türkiye Kupası maçları yarın ve öbürsü gün de devam edecek. Galatasaray 28 Aralık günü Tuzlaspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ise evinde Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.
28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği – Kayserispor
14.30 İnegölspor – Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor – Gümüşhanespor
17.00 Akhisar Belediyespor – Ümraniyespor
18.00 Göztepe – Medipol Başakşehir
20.30 Tuzlaspor – Galatasaray
29 Aralık Perşembe
14.30 Gençlerbirliği – Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Şanlıurfaspor – Osmanlıspor
16.30 Bursaspor – Aydınspor 1923
18.00 Kızılcabölükspor – Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe – Menemen Belediyespor