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Türkiye Ziraat Kupası Beşiktaş Boluspor maçı ile devam ediyor – A2 canlı izle!

Beşiktaş Türkiye Ziraat Kupası'nda 1-1 berabere kaldığı Boluspor'u bu sefer evinde konuk ediyor. İşte Beşiktaş Boluspor canlı izleme ile ilgili detaylar, A2 canlı yayın bağlantısı ve frekansları...
19:1227 Aralık 2016
Gündem
Türkiye Ziraat Kupası Beşiktaş Boluspor maçı ile devam ediyor – A2 canlı izle!
Beşiktaş Türkiye Ziraat Kupası'nda 1-1 berabere kaldığı Boluspor'u bu sefer evinde konuk ediyor. İşte Beşiktaş Boluspor canlı izleme ile ilgili detaylar, A2 canlı yayın bağlantısı ve frekansları...

Ligin ilk yarısını 3 puan ile kapatan Beşiktaş bu akşam Türkiye Ziraat Kupası’nda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Peki saat 20.30’da başlayacak olan Beşiktaş Boluspor nasıl canlı izlenebilir?

BEŞİKTAŞ BOLUSPOR MAÇINI İNTERNETTEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A2 TV FREKANS AYARLARI VE KANAL KONUMLARI

Beşiktaş Boluspor maçını yayımlayan A2 TV’yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki listeleden A2 TV’yi izleyeceği platformları bulabilirler:

– Digiturk’te 35 nolu kanal
– Teledünya’da 37 nolu kanal
– Turkcell TV’de 29 nolu kanal
– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve
– TÜRKSAT 4A uydusu.

BEŞİKTAŞ BOLUSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Atınç, Rhodolfo, Adriano, Eslem, Gökhan İnler, Ömer, Kerim, Olcay, Aboubakar

BOLUSPOR: Soner, Fatih, Necati, R.Arapi, Özgür Özkaya, Cumali, Umut, Tunahan, Burak, İsmail, Ozan

TÜRKİYE ZİRAAT KUPASINDA 28-29 ARALIK PROGRAMI

Türkiye Kupası maçları yarın ve öbürsü gün de devam edecek. Galatasaray 28 Aralık günü Tuzlaspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ise evinde Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.

28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği – Kayserispor
14.30 İnegölspor – Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor – Gümüşhanespor
17.00 Akhisar Belediyespor – Ümraniyespor
18.00 Göztepe – Medipol Başakşehir
20.30 Tuzlaspor – Galatasaray

29 Aralık Perşembe
14.30 Gençlerbirliği – Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Şanlıurfaspor – Osmanlıspor
16.30 Bursaspor – Aydınspor 1923
18.00 Kızılcabölükspor – Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe – Menemen Belediyespor

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