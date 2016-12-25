Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’deki internet yavaşlaması kullanıcıları isyan ettirdi!

14:0625 Aralık 2016
Gündem
Türkiye’deki internet yavaşlaması kullanıcıları isyan ettirdi!

Türkiye’deki bir kaç gündür internet yavaşlaması ve sosyal medyadaki bazı kısıtlamalar kullanıcıları isyan ettirdi.

Özellikle internet yavaşlığı ve Twitter’a vpn’siz girilmemesi kullanıcıları çileden çıkardı.

Konuyla ilgili Can Yılmaz’dan da göndermeli bir paylaşım geldi.

Yılmaz konuyla ilgili ‘Aralık ayı internet faturasında ödeyeceğim tutarı
“Ayıplı mal satışı” kapsamında eksik ödeyebilir miyim ?’ paylaşımında bulundu.

İşte Can Yılmaz’ın yaptığı o paylaşım:

cemylmazzİLGİLİ HABERYoutube ve Twitter'a girilemiyorYoutube ve Twitter'a girilemiyor

 

İLGİLİ HABERBaşbakan'a 'Twitter' sorusuBaşbakan'a 'Twitter' sorusu

 

İLGİLİ HABERFacebook, Twitter ve Youtube'a giriş yapılamıyor! İşte VPN kullanımı ve DNS değiştirme rehberi!Facebook, Twitter ve Youtube'a giriş yapılamıyor! İşte VPN kullanımı ve DNS değiştirme rehberi!
Son güncelleme: 14:1425.12.2016
Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar