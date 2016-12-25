Türkiye’deki internet yavaşlaması kullanıcıları isyan ettirdi!

Türkiye’deki bir kaç gündür internet yavaşlaması ve sosyal medyadaki bazı kısıtlamalar kullanıcıları isyan ettirdi.

Özellikle internet yavaşlığı ve Twitter’a vpn’siz girilmemesi kullanıcıları çileden çıkardı.

Konuyla ilgili Can Yılmaz’dan da göndermeli bir paylaşım geldi.

Yılmaz konuyla ilgili ‘Aralık ayı internet faturasında ödeyeceğim tutarı

“Ayıplı mal satışı” kapsamında eksik ödeyebilir miyim ?’ paylaşımında bulundu.

İşte Can Yılmaz’ın yaptığı o paylaşım:

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