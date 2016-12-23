Türkiye’deki Suriyelilerin askere gitmesi için imza kampanyası başlatıldı

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Suriye’deki iç savaşın ardından 3 milyona yakın mülteci Türkiye sığındı. Suriye vatandaşlarına kapılarını açan Türkiye mültecilerden 280 binini barınma merkezlerinde ikame edilirken geri kalan 2.5 milyon Suriyeli ise illere dağıtıldı.
Türkiye genelinde imza kampanyalarının yapıldığı change.org sitesinde ”Türkiye'de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın” başlığı altında açılan kampanyaya kısa sürede 30 bin imza toplandı. Ankara'da bulunan bir vatandaşın başlattığı kampanya kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.
İHA