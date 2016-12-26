CHP’li Fikri Sağlar, “Vatandaşın sağlığı bozulursa, sorumluları bugünkü Sağlık Bakanı ile Tarım Bakanı olacaktır” dedi ve ekledi: “Çernobil’den sonra ‘Bizim çayımızda radyasyon yoktur’ diyen dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral’ın milyonlarca insanın kanser olmasına sebep olduğu noktasına gelebiliriz.”

Röportaj: Nil SOYSAL

İngiltere ve Avrupa Birliği'nde 22 yıl önce yasaklanan, ancak Türkiye'de bugüne kadar göz yumulan “yamyam tavuk”ların 1 Ocak 2017'de yasaklanıp yasaklanmayacağı merak konusu. 1 Ocak 2016'da yasaklanması gerekirken, tavukçuluk sektörünün kendisini hazırlamasıiçin verilen bir yıllık ek sürenin dolmasına günler kala, ne Tarım Bakanlığı'ndan, ne de Sağlık Bakanlığı'ndan çıt çıkmıyor.

SÖZCÜ'nün telefonla ulaştığı Tarım Bakanlığı Müsteşarı Nihat Pakdil, konuyla ilgili bir bilgisi olmadığı yanıtını verirken, Bakanlığın Basın Müşavirliği de herhangi bir açıklama yapmıyor. Görevi bakanlık ile basın arasındaki iletişimi sağlamak olan Basın Müşavirliği, Bakan Faruk Çelik'e yönelttiğimiz röportaj talebine de ne olumlu, ne olumsuz bir yanıt vermiyor. Aynı şekilde ünlü Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'ın 5 Aralık 2016'da SÖZCÜ'ye verdiği röportajdaki “Yamyam tavuk sağlığa çok zararlı” şeklindeki sözleri üzerine konuyu incelemeye alması gereken Sağlık Bakanlığı'ndan da hiç ses çıkmıyor.

SAĞLAR'IN ÖNERGESİNE YANIT YOK

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği kendi artıklarıyla beslenen tavukları bir soru önergesi ile Meclis'e taşıyan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, “Vatandaşın sağlığı bozulursa, bunun sorumlusu bugünkü Sağlık Bakanı ile Tarım Bakanı

olacaktır” diyor.

TBMM iç tüzüğüne göre 15 günlük süre içinde yanıtlanması gereken soru önergesine henüz bir yanıt gelmediğini belirten Sağlar, “Umarım bu işin sonu Çernobil'e benzemez” diyerek, ilgili bakanlıkları siyaset dünyasından verdiği çarpıcı bir örnekle uyarıyor.

İşte TBMM'nin en kıdemli milletvekillerinden biri olan Fikri Sağlar'ın o sözleri:

‘SEKTÖR TÖHMET ALTINDA KALDI'

“Halk sağlığı ile doğrudan ilgisi olduğu iddiası ve kuşkusu olan bir olayla ilgili olarak hala yetkililer, ilgili bakanlıklar toplumu aydınlatıcı bir bilgi vermiyorlarsa, bu halk sağlığı açısından daha öte, yurttaşların yaşam hakkını yok etmek demektir. İkincisi; ilgili bakanlıklar bu suskunlukları ile Türkiye'nin önemli bir sektörü olan beyaz et sektörünü de töhmet altında bırakıyorlar demektir.

Beyaz et sektörünün, yemcilerin, tavuk besleyenlerin, tavuk üreticilerinin ve tüketicilerin, böyle bir haberle ilgili aydınlatıcı bilgi alma hakkı vardır.”

‘BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMALI'

“Eğer bu hak yerine getirilmezse, bu sektörle tüketiciler arasında onarılmayacak yaralar açılır ve tartışmalar yaşanabilir. O nedenle, insan sağlığını birebir ilgilendiren bu konuda en yetkili ağız olan bakanlığın açıklama yapması hem gereklidir, hem de zaten görevidir.

Aksi takdirde Çernobil'deki nükleer santral patlamasından sonra, ‘Bizim çayımızda radyasyon yoktur' deyip çay içen dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral'ın milyonlarca insanın kanser olmasına sebep olduğu gibi bir noktaya gelebiliriz. Yamyam tavuk diye ortaya çıkan bu iddia ile ilgili yurttaşlarımızın sağlıkları bozulursa, bunun sorumlusu da bugünkü Sağlık Bakanı ve Tarım Bakanı olacaktır ve tarih onları böyle anacaktır.”

Tümör ve hastalıklı organizmalar yeme karıştırılıyor

Rendering işlemi ile tavukların kafasından, tüyünden, bacağından ve iç organlarından yapılan yemler, bir başka tehlikeye daha işaret ediyor! Kesim esnasında bu hayvanların iç organlarındaki tümör ve benzeri organizmaların ayıklandığına dair herhangi bir rapor da yok! Dolayısıyla, kendi artıklarıyla beslenen tavuklara, aslında bu yöntemle hastalıklı organları da yem olarak yediriliyor.

Tavuklarla ilgili ellerinde rapor yok!

Tavukçuluk sektörünün en yetkili kuruluşu olan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), 1 Ocak 2017'de uygulamaya konması beklenen yasağın, ülke ekonomisini çok büyük zarara uğratacağı gerekçesi ile tamamen kaldırılmasını istiyor. Buna karşılık, BESD-BİR'in elinde bu tavukların insan sağlığına zararlı olmadıklarına ilişkin bir rapor ve belge de yok. SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, “Bugüne kadar bu tavuklar yüzünden hiç kimse hastalanmadı. Bundan sonra da hastalanmayacak(!)” diyor, ancak bunu herhangi bir resmi belge ve rapora dayandıramıyor.

SÖZCÜ'nün bu konuda Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama talep edip etmediklerine ilişkin sorusunu ise Koca, şöyle yanıtlıyor: “Sağlık ve Tarım bakanlıklarından bu tavukların insan sağlığını tehdit etmediğine dair bir açıklama talebimiz olmadı.

Çünkü henüz Tarım Bakanlığı'nın kararını bilmiyoruz. Tarım Bakanlığı'nın yasağına, Sağlık Bakanı çıkıp; ‘Tarım Bakanlığı yanlış yapıyor' diyebilir mi? Diyemez. O nedenle biz böyle bir şeyi talep edemeyiz. Ama eğer Tarım Bakanlığı bu işi yeniden uzatırsa, o zaman Sağlık Bakanlığı bu uzatmayı destekleyecek beyanatlar verebilir. Yani buradaki kilit bakanlık Tarım Bakanlığı'dır.”