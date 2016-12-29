Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına aday olacak mı?

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin konuştu. Kocasakal "Türk milleti bana bir görev yüklüyorsa benim bundan kaçmak gibi bir seçeneğim olamaz" dedi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin konuştu. Kocasakal "Türk milleti bana bir görev yüklüyorsa benim bundan kaçmak gibi bir seçeneğim olamaz" dedi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin “Türk milleti bana bir görev yüklüyorsa benim bundan kaçmak gibi bir seçeneğim olabilir mi, olamaz” diyerek siyasete gireceği mesajını verdi. Kocasakal, CHP tabanının kısa süre de olsa biraz sabretmesini istedi.

Ulusal Kanal’da gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Gazete programına katılan Kocasakal, CHP’nin Kuvayı Milliye ruhuyla yeniden ayağa kalkması gerektiğini söyledi. Kocasakal, AKP’nin anayasayı değiştirmek isteyerek rejimi de değiştirmek istediğinin altını çizdi ve CHP’nin kişileri bir yere getiremeyeceğini; kişilerin partiyi bir yere getirmesi gerektiğini savundu. Ümit Kocasakal, CHP’ye genel başkanlığına yönelik aday olacağı mesajını da vererek, “Türk milleti bana bir görev yüklüyorsa benim bundan kaçmak gibi bir seçeneğim olabilir mi, olamaz. Bir dip dalgası geliyor. Bu bir Kuvayı Milliye hareketi. Ve bu hareketin önünde hiç kimse duramaz duramayacaklarını da göreceksiniz” ifadelerini kullandı.