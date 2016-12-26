Ümit Kocasakal’dan başkanlık yorumu: Gereğini yapın, yapmazsanız Türk milleti yapar

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Gaziantep'te yaptığı konuşmada başkanlık sistemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kocasakal, sisteme dair eleştiri dozu yüksek yorumlar yaparken, milletvekillerine seslenerek, 'Gereğini yapın, yapmazsanız Türk milleti yapar' dedi.

Gaziantep'te CKD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve ADD'nin düzenleği panelde Başkanlığın Türkiye'ye vereceği kayıplar sıralandı.

Panelde konuşan Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, yetkileri alınmak istenen Gazi Meclis'in önemini anlattı.

15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunan Kocasakal, Meclis’i ortadan kaldırmanın cezası “Müebbet Hapistir” diyen Kocasakal “Meclis yok, mahkeme yok, denetim yok… Bir tek Ulu Hakan var. Dünyada bu yetkilerle donatılmış tek bir diktatör yok diyerek sözlerini tamamladı.