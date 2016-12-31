Vali Şahin: Müdahale edilmedik hiçbir arıza kalmadı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Etiler Huzurevi ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, müdahale edilmedik hiçbir arızanın kalmadığını ifade etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, İstanbul’da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamayı da hatırlatan Şahin, “Enerji nakil hatlarında yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen bir takım arızaların giderilmesi yol ve hava şartları nedeniyle uzun sürdü. Ancak şu ana kadar müdahale edilmedik hiçbir arıza kalmadı. Şehir içinde de zaman zaman lokal arızalarımız oluyor. Onlara da ekiplerimiz hem Avrupa Yakası’nda hem de Anadolu Yakası’ndaki sorumlu şirket ekipleri anında müdahale ederek arızaların gidermeye çalışıyorlar. Yalnız henüz sanayi bölgelerimizde tam anlamıyla elektrik iletimi tam anlamıyla yüzde 100 sağlanamadı. Onların da sağlanması noktasında çok büyük bir gayretle çalışılıyor” dedi.

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YILBAŞI ÖNLEMLERİ

Vasip Şahin bir soru üzerine İstanbul’da yılbaşı nedeniyle alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Şahin, “Yılbaşı nedeniyle İstanbul’da vatandaşları herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün muhtemele riskler değerlendirilerek normalde rutin içerisinde 10 bin polis görev yaparken buna biz bir 15 bin polis daha takviye ederek toplam 25 bin polisle yılbaşı tedbirlerini İstanbul’da almaya gayret ettik. Polisimiz değişik şekillerde her yerde değişik noktalarda görev yapacaklar. Yine jandarma kendi bölgesi içerisinde yaklaşık 1000 personel ile görev ifa edecek. Bunun yanında Sahil Güvenlik Komutanlığı’mızın ekipleri de kendi bölgelerinde görevlerini yapmaya devam edecek. Aynı zamanda hastanelerimizde acil servislerimiz tam kapasite ile görev yapacaklar. Yine diğer kuruluşlarımız da elektrikten tutun ulaşıma kadar belediye ekiplerimiz, kara yollarımız da dahil olmak üzere herkes kendi konusunda ve sahasında önlemlerini aldılar. İnşallah bir olumsuzluk yaşamamayı bekliyoruz” dedi.

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YENİ YIL MESAJI

Basın mensuplarının sorusu üzerine yeni yıl ile ilgili mesajını da paylaşan Vasip Şahin, “Yeni yılı inşallah güzel bir şekilde karşılayalım. 2016’da yaşadığımız elim hadiseler, içimizi, yüreğimizi parçalayan, kanatan o olaylar olmasın. Bir daha ihanetlerle karşılaşmayalım. İnşallah 2017 hep huzurla, barışla, kardeşliğimizin daha da pekiştiği sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye’de yaşadığımız bir yıl olsun. İstanbullular için, bütün vatandaşlarımız ve dünya insanlığı için Cenabı Hak’tan bunu temenni ediyorum” şeklinde konuştu. DHA

