Videonuzu yollayın Sözcü’de yayınlayalım! Serbest Kürsü’de Türkiye sizi dinleyecek…

Artık konuşma sırası halkta! İsyanınız, çığlığınız milyonlar tarafından duyulacak! Sözcü Serbest Kürsü'ye yollanan en iyi videolar, Sözcü.com.tr üzerinde yayınlanacak!

Her gün aynı siyasiler, aynı yorumcularla zihinler sıkıştı. Oysa halkın da fikirleri düşünceleri var. Örneğin bir sade vatandaş, tüm Türkiye’nin “Köprüler hizmet midir?” algısını tek bir video ile değiştirdi. Siz de konuşun, siz de Türkiye’yi değiştirin. Videonuzu 0549 807 27 99 numaralı Sözcü İhbar Hattı’na yollayın, “Halkın Sözcü’sü” Sözcü, en iyileri seçip Serbest Kürsü’de yayımlasın.

Ters giden bir şeyler mi var, memnun olmadığınız bir düzen ya da halkın da bilmesi gerektiğini düşündüğünüz gelişmeler. Videonuzu çekin, yollayın. Biz de kriterlere uygun olanları yayınlayalım.

Küfür ve hakaret içermeyen, demokratik tepkilerin uygun bir şekilde dile getirildiği üç video her gün Sözcü.com.tr ve Sözcü’nun sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. En çok ilgi çeken video ise Sözcü.com.tr’de manşet olacak.

İşte milyonların izlediği, sosyal medyayı alt-üst eden o video: