Yasak ilişki cinayeti 2 yıl sonra ortaya çıktı!

İstanbul’da 2 yıl önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Hakan Öner’in yasak aşk yaşadığı iddia edilen Nurşen E.’nin eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Öner’in parçalanan cesedi ormanlık alana atılırken, olaydan 2 yıl sonra şüphelinin incelenen eşyalarında kan izine ulaşıldı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakırlı Hakan Öner (35) 2 yıl önce esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Öner'in ailesi, 2014 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak “Uzun süredir Hakan'dan haber alamıyoruz hayatından endişeliyiz” diyerek kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan ilk çalışmalarda kayıp Öner'in izi bulunamadı. Öner'in en son İstanbul'da yaşadığının belirlenmesi üzerine, savcılık harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

YASAK AŞK

Aradan 2 yıl geçmesine rağmen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri dosyayı yeniden ele aldı. Hakan Öner'in evli bir kadınla yasak ilişki yaşadığı iddialarına ulaşıldı. Şüpheler, Öner'in yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Nurşen E.'nin çevresi üzerinde yoğunlaştı. Araştırmalarda, Nursen E.'nin 2014'te eşi Bilal E., tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Polisin mercek altına aldığı, Bilal E.'nin eşini yaralamaktan tutuklandığı tespit edildi. Kaybolan Hakan Öner'in şüphelinin tutuklanmadan kısa süre önce kaybolduğu belirlendi.

KAÇIRILDI ÖLDÜRÜLDÜ

Çalışmalarda, Hakan Öner'in en son bir hastanede görüldüğü ve 3 kişi tarafından alındığını belirledi. Bu kişiler arasında Nurşen E.'nin eşinin de olduğu ortaya çıkarılınca tüm şüpheler Bilal E.'ye çevrildi. Tutuklu Bilal E.'nin yakın çevresi teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlenmeye başlandı. Takip ve araştırmalarda, Öner'in, kaçırılıp öldürüldüğü bilgilerine ulaştı.

12 GÖZALTI

Araştırmalar, olayda Nürşen E.'nin babası Salim E.'ninde yer aldığı öğrenildi. Elde edilen bilgiler ve isimlerin ardından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, tutuklu bulunan Bilal E.'nin kardeşleri Muzaffer E.,Ahmet E. ve Nürşen E.'nin babası Salim E.'nin aralarında bulunan 3 ‘ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.

İTİRAF GELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürdürülen soruşturmada korkunç itiraflar geldi. Cinayette yer almadığını iddia eden, Nurşen E.'nin babası Salim E., “ Damadım, Hakan Öner'i, Esenler'deki bir evde baltayla öldürmüş Sonrada cesedini parçalayarak Arnavutköy'e atmışlar” dedi. İddiaya göre, Hakan Öner ve Nurşen E., bir hastanede tanıştı. İkili daha sonra yasak ilişki yaşadı. Nurşen E.'nin kocası durumdan haber olunca, karısını bıçakladı. Öldüğünü zannederek kaçtı. Daha sonra, kayınbiraderi ve bir yakınıyla, plan yaptı. Konuşmak için Hakan Öner'i çağırdı. Hakan Öner'i Esenler'deki evde öldürerek, cesedi parçaladı. Daha sonra parçalanan ceset halıya sarılarak bir çekyatın içerisine koyuldu. Ceset parçaları, Arnavutköy Ormanları'nda farklı noktalara atıldı.

KAN İZLERİ BULUNDU

Polis cinayetin işlendiği evde “Lominol” test yaptı ve kan izlerinde ulaşıldı. Cesedin taşındığı çekyat ve halının Bilal E.'nin kardeşinin evinde halen kullanıldığı da tespit edildi. İncelemede, Çekyat ve halıda da yoğun kan izine rastlandı. Alınan bu kan örnekleri, Öner'in akrabasının kan örneği ile DNA karşılaştırılması yapılacak. Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset araması başlatıldı.