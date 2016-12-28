Antalya'da dört katlı binanın aydınlatma boşluğundan tırmanarak son katındaki M.E'ye ait daireye giren 29 yaşındaki A.N.U., yatak odasında gardırobun üzerinde yakalandı.

Polisi alarma geçiren olay Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi 2317 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın açık kapısından girdikten sonra aydınlatma boşluğuna geçen A.N.U., 4’üncü kata çıkarak banyo penceresinden avukat M.E.’ye ait daireye girdi. Apartman sakinleri, aydınlatma boşluğundan gelen sesler üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Hırsızın olduğu düşünülen evin sahibi avukatın açtığı daireye giren polis ekipleri, arama sonunda bulamadıkları şüphelinin duyabileceği şekilde “Kimse yok gidelim” diye seslendi. Polisin gittiğini düşünen şüpheli, panjur altından bakınca evde olduğu tespit edildi. Evde yeniden arama yapan polis, A.N.U.’yu yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde saklanırken yakaladı. Şüphelinin tüm odaları karıştırdığı ve kumbarada bulanan 500 TL ile ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin Muratpaşa İlçesi sınırlarında 13 evden hırsızlık yaptığı belirlendi. İfadesi sonrasında adliye sevk edilen A.N.U. tutuklandı. DHA