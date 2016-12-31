Yeni yıl mesajları: (2017) Yeni yılınız kutlu olsun

Koca bir yılı acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Büyük bir beklenti ile 2017'ye girmeye hazırlanırken en güzel yılbaşı mesajlarını sizler için hazırladık.

Koca bir yılı acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Büyük bir beklenti ile 2017'ye girmeye hazırlanırken en güzel yılbaşı mesajlarını sizler için hazırladık.

Ülke olarak 2016’dan pek de umduğumuzu bulamadık. Birçok kötü olayla karşı karşıya geldik. Bombalar, şehit askerler, 15 Temmuz darbesi derken yılın sonuna geldik. Şimdi yeni umutlarla 2017’ye girmeye hazırlanıyoruz. Temenni ediyoruz ki 2017 sağlıklı, huzurlu ve kötü gelişmelerden uzak bir yıl olur. Sözcü olarak en güzel yeni yıl mesajlarını sizler için derledik.

İŞTE EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI

– Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

– Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar…

– Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

– Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

– 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2017 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

– Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar…

– Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR…

– 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2017 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER…

– Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

– Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

– Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

– 2017 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar…

– Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle…

– Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

– Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

– Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

– Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

– Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

– Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

– Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

– 2017 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

– 2017 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

– Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim…

– Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

– 2016'ya ELVEDA, 2017'ye MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl…

– Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

– Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle… Mutlu yıllar…

– Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

– Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

– 2017 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

– Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

– Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların daim olsun! İyi Yıllar…

– Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

– İşte sonunda buldüm! Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir, yeni yıl mesajını; Mutlu Yıllar!

– Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

– Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

– Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

– Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar

– Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

– Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

– Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

– 2015 yılı sağlık, huzur, mutluluk getrisin

– 2017 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara

– Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu senelere. Yeni yılınız kutlu olsu.

– Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve bol para getirsin