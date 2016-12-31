Yılbaşı büyük ikramiyesi çekildi! Milli Piyango bilet sorgula

Yeni yıla zengin girme hayali ile Milli Piyango bileti alanların beklediği an geldi ve Milli Piyango sonuçları belli oldu. Yılbaşı büyük ikramiyesi için yapılan son çekiliş ile 60 Milyon TL sahiplerini buldu.

Yeni yıla zengin girme hayali ile Milli Piyango bileti alanların beklediği an geldi ve Milli Piyango sonuçları belli oldu. Yılbaşı büyük ikramiyesi için yapılan son çekiliş ile 60 Milyon TL sahiplerini buldu.

Yılbaşı akşamının 24.00’dan önceki en heyecanlı anı Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirildi. Milli Piyango sonuçlarına göre 60 milyon TL çeyrek bilete çıktı ve sahiplerini buldu. Milli Piyango büyük ikramiyesi 3 İstanbul ve Antalya’ya çıktı.

Milli Piyango büyük ikramiye bilet numarası: 2796288

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Milli Piyango sonuçlarının tamamı yakında MPİ tarafından sıralı tam liste olarak yayımlanacak ve resmi bilet sorgulama aracı da erişime açılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama aracı kullanıma açılır açılmaz sitemizden erişebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI – YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

500 bin lira kazanan numara; 2566180 olarak belirlendi. İstanbul, Samsun, İzmir ve İstanbul

1 milyon lira kazanan numara; 6835248 olarak belirlendi. Dörde bölünen bu ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler; İstanbul, Bursa, İstanbul, İstanbul’dan alındığı belirtildi.

2 milyon lira kazanan numara; 8932892 olarak belirlendi. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara

5 milyon lira kazanan numara; 9066659 olarak belirlendi. İstanbul, Gaziantep, Adana, İstanbul

10 milyon lira kazanan numara; 0550921 olarak belirlendi. Bilet küpürü çeyrek bilet, sevk merkezleri… İstanbul, Aydın, İstanbul, İstanbul

60 milyon lira kazanan numara; 2796288 olarak belirlendi. Çeyrek bilet, İstanbul, Antalya, İstanbul, İstanbul

100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR

3044608, 2948808, 6579442