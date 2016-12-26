Yılbaşı gecesi tüm yurtta kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı uzun vadeli tahminlere göre; yılın son günü, yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı İstanbul’da da etkili olacak. Yapılan tahminlere göre yılın son günü; Doğu Karadeniz, Kıyı Ege ve Adana-Gaziantep civarı dışında tüm yurtta karlı geçecek.
Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Çarşamba günü karla karışık yağmur ile geçecek. Perşembe günü başlayacak yoğun kar yağışı yılbaşı gecesini de içine alarak 1 Ocak Pazar günü yerini tekrar karla karışık yağmura bırakacak.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesi; İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya parçalı bulutlu; Karadeniz’de Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize ve Akdeniz’de Adana sağanak yağışlı olacak. Ülkenin geri kalan bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.