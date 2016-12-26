Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Türkiye yeni yılı kar altında karşılayacak.

Yılbaşı gecesi tüm yurtta kar var

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Türkiye yeni yılı kar altında karşılayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı uzun vadeli tahminlere göre; yılın son günü, yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı İstanbul’da da etkili olacak. Yapılan tahminlere göre yılın son günü; Doğu Karadeniz, Kıyı Ege ve Adana-Gaziantep civarı dışında tüm yurtta karlı geçecek.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Çarşamba günü karla karışık yağmur ile geçecek. Perşembe günü başlayacak yoğun kar yağışı yılbaşı gecesini de içine alarak 1 Ocak Pazar günü yerini tekrar karla karışık yağmura bırakacak.

YILBAŞINDA HAVA YURT GENELİNDE YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesi; İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya parçalı bulutlu; Karadeniz’de Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize ve Akdeniz’de Adana sağanak yağışlı olacak. Ülkenin geri kalan bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.