Yılbaşı hediyeleri: Sevdiklerinize yeni yıl hediyesi

Bu gece tüm dünya yepyeni bir yıla "Merhaba" diyecek. Kimileri ailesi ile yılbaşına evde girerken kimileri de yılbaşını dışarıda kutlayacak. Peki, sevdiklerimize yılbaşı hediyeleri neler alabiliriz?

Bu gece tüm dünya yepyeni bir yıla "Merhaba" diyecek. Kimileri ailesi ile yılbaşına evde girerken kimileri de yılbaşını dışarıda kutlayacak. Peki, sevdiklerimize yılbaşı hediyeleri neler alabiliriz?

Her yıl büyük beklentilerle yeni bir yıla giriyoruz. Bazılarımız sağlık, huzur temenni ederken; bazılarımız aşk ve para dolu bir yıl geçirmek istiyor. Bunların yanı sıra bugünün en önemli konularından bir tanesi: Yeni bir yıla girerken sevdiklerimize yılbaşı hediyesi neler alabiliriz?

İŞTE EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİ



Pijama: Kış soğuklarından çok etkilenen sevgilinize onu sıcacık tutacak bir pijama hediye etmeye ne dersiniz? Pijama takımı sevgilinizin de çok hoşuna gidecek.



Güzellik seti: Bakımına düşkün sevgilinizi sevindirecek hediyelerden biri farklı fiyat alternatifleri olan güzellik setleri olabilir.



Meyve sepeti: Sevdikleriniz yeni yıla tatlı bir başlangıç yapsın ister misiniz? Hem sağlıklı hem farklı bir hediye düşünüyorsanız, meyve sepeti iyi bir seçenek olacaktır.



Yüzük: Takıya meraklı bir kız arkadaşınız varsa, yılbaşında ona hoşuna gidecek bir yüzük hediye edebilirsiniz. Pahalı olmasına gerek yok, fazlaca fiyat alternatifi bulunan yüzüklerin her bütçeye hitap eden modelleri piyasada mevcut.



Parfüm: Artık klasikleşmiş bir hediye olan parfüm yıllardır en çok tercih edilen hediyeler arasında. Güzel kokmayı seven sevgiliniz için harika bir hediye alternatifi olabilir.



Baba koltuğu: Sevgiliniz ya da eşinize uzun zamandır istediği baba koltuğunu,bu yeni yılda hediye etmeye ne dersiniz? Partneriniz, tüm günün yorgunluğunu bu koltukta atarken size her defasında teşekkür edecek. Pahalı hediye seçeneklerinden olan bu hediyeyi tüm aile birleşip evin babasına alabilir. Yıllarca aklından çıkmayacak bir hediye olacaktır.



Tuttuğu takımın forması: Futbol tutkunu tuttukları takımın forması yeterince memnun edici bir hediye. Siz de yeni yılda sevdiklerinize onun adına özel düzenlenmiş bir forma hediye edebilirsiniz.

YILBAŞINDA ALABİLECEĞİNİZ AŞIRI PAHALI HEDİYELER

Ekonomik durumu çok yüksek olanlar için birbirinden pahalı hediyeler de bulunmakta. Hediyenin ucuzu ve içten olanı makbuldür, çok doğru bir düşünce olsa da ekonomik durumu yüksek olanlar için alternatifleri derledik.



Clive Christian No 1 for Women, 50 ml: Dünyanın en pahalı parfümü olarak anılan bu parfümün 50 ml'lik bir şişesinin 750 dolarlık fiyatı bazıları için sadece bir yemek parası. Türkiye'de 3000 TL'nin civarında rakamlara bulabiliyorsanız. Nasıl kokuyor derseniz, tahminimiz para gibi…



Gina Courts: Lüx İngiliz ayakkabı markasının bu modelini 2100 dolara alabilirsiniz. Kırmızı, yeşil ve altın renginde yüzlerce Swaroski pırlanta ile bezeli olan ayakkabı bu renklerle harika bir yılbaşı hediyesi olabilir. Aralık soğuğunda giyip ayak parmaklarını dondurmak farklı bir yılbaşı deneyimi olur.



Ralph Lauren Alligator Ricky Bag: İsimini Ralph Lauren'nın karısından alan bu altın rengi timsah derisi 28.000 dolara satılıyor. Ürünün tanımına göre son derece “kullanışlı” olan çantanın iç cepleri ve ayarlama kayışları var. Hediye ettiğiniz kişi kolunda C sınıfı dizel otomatik bir araba sınıfında bir araba değerinde çanta ile gezmenin keyfini sürecektir.



Hoparlör Kablosu: Listemizdeki süslü hediyeler ilginizi çekmediyse sevdiğiniz kişiye bir teknoloji ürünü alabilirsiniz. Örneğin 175 bin dolar ya da 108 bin pound ödeyip AudioQuest WEL Signature 10m hoparlör kablosu alabilirsiniz. Ürünün açıklamasına göre %100 mükemmel yüzeye sahip, çok katmanlı karbon baslı ses yayıcı bu gümüş iletken kablonun 1 metresi 17,5 bin dolara geliyor.



Rang Yai Adası: Sevgilisine Karayipler tatili ayarlayan sıradan insanlardan olmayın, sevgilinize direkt olarak egzotik bir ada satın alın. Tayland'da yer alan Rang Yai Adasını 160 milyon dolar gibi kelepir fiyata alabilirsiniz hem de bu fiyata adanın elektrik jeneratörü ve içme suyu dahil. Ayrıca Phkuet Havaalanına yakın yani ulaşımı da kolay.