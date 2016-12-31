Yılbaşı geldi, en güzel yılbaşı mesajları, sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın yılbaşını kutlamak için en güzel yılbaşı mesajları burada! Yeni bir yılı heyecanla yaşamak için toplanan vatandaşlarımız uzakta olan sevdiklerinin yılbaşını kutlamak için yeni yıl mesajlarına akın ediyori, işte yılbaşı mesajları...

Yılbaşı mesajları: Yeni yılınız kutlu olsun sizler için en güzel mesajlar (2017)

Yılbaşı geldi, en güzel yılbaşı mesajları, sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın yılbaşını kutlamak için en güzel yılbaşı mesajları burada! Yeni bir yılı heyecanla yaşamak için toplanan vatandaşlarımız uzakta olan sevdiklerinin yılbaşını kutlamak için yeni yıl mesajlarına akın ediyori, işte yılbaşı mesajları...

Acısını içimizde yaşadığımız, mutlu anlarını yüreğimizde taşıdığımız 2016 sonlanmak üzere, bitiridğimiz bu yılın üstüne gelecek yılı huzurla taşımak isteyen vatandaşlarımız yeni yıl mesajlarını internet üzerinden aratıyor. Arama motorlarından en çok arananlar arasına giren yılbaşı mesajlarını sizler için haberimizde sıraladık. İşte 2017’nin en sıcak en içten yeni yıl mesajları.

EN GÜZEL 2017 YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileğiyle

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum

2016′ye elveda, 2017′e merhaba Hoşgeldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl

2017 de noel baba arabayı yenilemiş yenisi 50 geyik (az yakıyor)

31 aralıkda kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı..

Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileğiyle

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum

2016′ye elveda, 2017′ya merhaba Hoşgeldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl

Yeni yılını kutlarım, noel babayı şutlarım

Bu sene hangi ünlünün filmini seyredecez iddialar açıldı.

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2015 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR…

Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileğiyle

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum

2016′ye elveda, 2017′e merhaba Hoşgeldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl

2017 de noel baba arabayı yenilemiş yenisi 50 geyik (az yakıyor)

31 aralıkda kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı..

Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileğiyle

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum

2016′ye elveda, 2017′ya merhaba Hoşgeldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl

Yeni yılını kutlarım, noel babayı şutlarım

Bu sene hangi ünlünün filmini seyredecez iddialar açıldı.

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2015 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR…