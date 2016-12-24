Yılbaşı Noel farkı nedir? Noel ağacı nedir? Noel Baba kimdir?

Yılbaşı yaklaştı, yılbaşı öncesinde kabul edenler tarafından noel kutlanacak. Peki yılbaşı ve Noel farkı nedir, Noel'i kimler kutlar? İşte Noel Baba, yılbaşı ağacı ve Noel kutlaması hakkında merak edilenler...

Yılbaşı yaklaştı, yılbaşı öncesinde kabul edenler tarafından noel kutlanacak. Peki yılbaşı ve Noel farkı nedir, Noel'i kimler kutlar? İşte Noel Baba, yılbaşı ağacı ve Noel kutlaması hakkında merak edilenler...

Yılbaşı ve noel kutlamaları arasındaki fark her sene ülkemizde bazı tartışmalara mahal veriyor. Peki yılbaşı ve noel farkı nedir? Noel Baba kimdir? Noel ağacı neden süslenir? İşte ayrıntılar!

YILBAŞI VE NOEL FARKI

Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Noel arifesi 24 Aralık'tır ve 25 Aralık'ta başlayan bayram hafta boyunca devam eder. İngilizcede Noel anlamına gelen Christmas'ta kullanılmaktadır. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Ancak genel olarak miladi takvime göre 25 Aralık Noel olarak kutlanır. Noel dini bir bayram özelliği taşımasına rağmen ‘yılbaşı' böyle bir özellik taşımamakta. Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür. Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir.

NOEL BABA KİMDİR?

Noel Baba, Noel arifesini Noel'e bağlayan gece evlere gizlice girerek çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi bir kişidir. Günümüzde kır saçlı, uzun kır sakallı, koca göbekli, sevimli birisi olarak resmedilir. Noel Baba efsanesinin Piskopos Nikola'yı konu alan Hollanda efsanesi Sinterklaas'a dayandığı kabul edilir. Noel Baba'nın hediye getirmesi geleneği ise İskandinav Mitolojisi'ndeki tanrı Odin'e dayanır.





NOEL AĞACI NEDİR?

Noel ağaçları Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir.Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortaçağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı. Adem ve Havva yortusunda (24 Aralık günü) Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon'daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı. Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu. 16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.