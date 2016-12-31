Yılbaşında hava nasıl olacak? İşte 31 Aralık İstanbul’da ve yurtta hava durumu!

Bugün yılın son günü, birçok kişi yeni yılın gelişini kutlamak için planlar yapıyor, elbette ki planlar hava koşullarına göre yapılıyor. Peki bugün, yani 31 Aralık gecesi hava nasıl olacak? Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı başladı. Peki diğer illerde durum ne? İşte bu geceye dair meteoroloji uyarıları ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Bugün yılın son günü, birçok kişi yeni yılın gelişini kutlamak için planlar yapıyor, elbette ki planlar hava koşullarına göre yapılıyor. Peki bugün, yani 31 Aralık gecesi hava nasıl olacak? Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı başladı. Peki diğer illerde durum ne? İşte bu geceye dair meteoroloji uyarıları ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Bir yılı daha uğurlarken, yeni yılı sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar planlar yapıyor. Yeni yıl planlarını en çok etkileyen etkenlerden biri de hava koşulları. Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak, hangi şehirlerde kar yağacak, rüzgar ve fırtına daha ne kadar sürecek? İşte yılbaşında hava nasıl olacak sorusunun cevabı…

YILBAŞI GECESİ HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya’nın doğu ilçeleri, Isparta’nın güneyi, Ankara, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak Marmara ve yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, Marmara ve Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN KAR UYARISI

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 kg/metrekare) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde 02.01.2017 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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