Yılbaşında hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? (28 ARALIK HAVA DURUMU)

Kar uyarıları sürüyor vatandaş kar ne zaman yağacak sorusunu soruyor. Peki kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu ve meteoroloji uyarıları...

Kar uyarıları sürüyor vatandaş kar ne zaman yağacak sorusunu soruyor. Peki kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu ve meteoroloji uyarıları...

Soğuk ve yağışlı hava ülkemizi etkisi altına almışken vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını, yılbaşında kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminleri ve 5 günlük haritalı hava durumu; Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin geneli çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara’nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara VE Karadeniz’de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN KAR UYARISI

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çığ tehlikesi, tipi, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, taşkın, su baskını, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK? 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan beş günlük hava durumuna göre 31 Aralık gecesi İstanbul, Ankara ve yurdun büyük bir çoğunluğunda kar bekleniyor.