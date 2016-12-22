Yıldızlar Karması karması maçı bu akşam! Yıldızlar Karması maçı canlı izle!

Yıldızlar Karması kadrosu belli oldu. Süper Lig'de oynayan takımlar ve futbolculardan oluşan Yıldızlar Karması Vodafone Arena Stadı'nda oynayacakları maçın geliri şehit ailelerine ve gazilerine verilecek. 42 futbolcudan oluşan Yıldızlar Karması'nı 11 teknik adam yönetecek. Peki Yıldızlar Karması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanallardan canlı olarak yayınlanacak?

Yıldızlar Karması kadrosu belli oldu. Süper Lig'de oynayan takımlar ve futbolculardan oluşan Yıldızlar Karması Vodafone Arena Stadı'nda oynayacakları maçın geliri şehit ailelerine ve gazilerine verilecek. 42 futbolcudan oluşan Yıldızlar Karması'nı 11 teknik adam yönetecek. Peki Yıldızlar Karması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanallardan canlı olarak yayınlanacak?

Yıldızlar Karması kadrosu açıklandı. Süper Lig’de oynayan yabancı ve yerli oyunculardan oluşan 42 kişilik kadro, bu akşam Vodafone Arena Stadı’nda dayanışma maçı yapacaklar. 11 adet yerli ve yabancı teknik direktör tarafından yönetilecek Yıldızlar Karması maçı geliri, terör olaylarında şehit olanların ailelerine ve gazilerine verilecek. TRT 1 ve NTV Spor ekranlarına canlı yayınlanacak Yıldızlar Karması maçı saat 20.00’da başlayacak. İşte Yıldızlar Karması maçında yer alacak futbolcular ve teknik adamlar…

“Yıldızlar Karması” maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle;

Oyuncular: Ousmane Viera, Cem Özdemir (Adanaspor), Nguemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediye), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto’o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Fabri, Talisca, Aras Özbiliz, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Joseph De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Chedjou, De Jong, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota, Elyasa Süme (Gaziantepspor) Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Heroling Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Mehmet Ekici (Trabzonspor) Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediye), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantespor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Todor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor)