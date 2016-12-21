Yurtta hava durumu… Doğu Anadolu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Erzurum'un Tekman İlçesi'ne bağlı Hacıömer Köyü sıfırın altında 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum’un soğuk havası kutuplardaki Antarktika’yı bile geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Erzurum'un Tekman İlçesi'ne bağlı Hacıömer Köyü sıfırın altında 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum’un soğuk havası kutuplardaki Antarktika’yı bile geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altında bulunuyor. Sibirya soğukları nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları, su sayaçları, süs havuzları, şadırvanlar, çeşmeler buz tuttu. Çatılarda dev buz sarkıtları oluşurken, çok sayıda aracın mazot deposu dondu. Dondurucu soğuklar nedeniyle kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Tekman İlçesi’ne bağlı Hacıömer Köyü’nde oldu. Bölgedeki diğer iller de ise; Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 30.7, Ağrı’da eksi 28.1, Muş’ta eksi 25.3, Kars’ta eksi 23.4, Ardahan’da eksi 20, Iğdır’da eksi 17.6, Erzincan’da eksi 14.3 derece olarak ölçüldü.

“Erzurum'un soğuk havası Kutuplardaki Antarktika'yı geçti”

Aşırı soğukların yaşandığı Erzurum, Güney Yarım kürenin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbunda yer alan Antarktika'yı geçti. Erzurum'da birçok vatandaş sosyal medya hesabında Erzurum ve Antarktika'yı karşılaştırarak paylaşımda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan termometre fotoğraflarında Erzurum'da eksi 35, Antarktika'da da eksi 28 olarak en düşük hava sıcaklığı belirtildi.

Öte yandan Erzurum'daki şiddetli soğuk nedeniyle eğitim öğretimin zaman zaman olumsuz etkilendiği belirtilerek Valilik kararıyla sabah ilk saatler ve akşam son saatleri kitap okuma saati olarak ilan edildi. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'a bu hususta talimat verdi.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü, hava sıcalıklarının mevsim normallerinin altında olmaya devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, “Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, halkın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” dedi. (İHA)