Zabıta mührü vurunca aile içeride mahsur kaldı

Şanlıurfa’da bir iş yerinin kapısı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta tarafından mühürlenince, aynı girişi kullanan aile evlerinde mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da bir iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Konukevi olarak kullanılan iş yerine giden zabıta ekipleri, iş yerinin giriş kapısını mühürledi. Belediye yetkilileri iş yerini mühürleyince; yan taraftaki evlerine aynı kapıyı kullanarak giren aile ise içeride mahsur kaldı. Evde mahsur kalan iş yeri sahibi Berces Kaya, dışarı çıkmak için kapının mührünü kırması halinde suç işleyip ceza almamak için; yetkililerden yardım istedi.

İçeride mahsur kalan eşinin “Kapıyı aç çocuğu okula götüreceğim” demesi üzerine “Çocuğu okula götüreceksin ama kapıyı belediye mühürledi. Nasıl açacağım” diye cevap verdi. Evde ekmek olmadığını söyleyen eşine “Ekmek yok ama belediye mühürledi. Ben mührü kırsam suçtur. Mahkemeden cezasını yiyeceğim” diyen Berces Kaya, “Benim işyerim belediye tarafından yarım saat önce mühürlendi ancak işyerimin bulunduğu yerin karşısında evim var. Ailem içeride, çocuklarım içeride. İşyerim suçtan dolayı mühürlenmiş olabilir. Fakat böyle bir şey olduğunu da sanmıyorum çünkü olay zaten mahkemede. Ben içeride mağdur olan çocuklarıma nasıl ulaşacağım. Onların ihtiyaçlarını nasıl gidereceğim. İşyerim mühürlenirken yoksa çocuklarımı da mı cezalandırdılar. Benim okula giden çocuğum var. Eşim şimdi kapı arkasından sesleniyor. Diyor ki bunlar kapıyı mühürlerken benim çocuğu okula nasıl göndereceğimi düşünmüyorlar mı. Bu evin ihtiyacını nasıl temin edeceğiz. Bir vinçle mi ihtiyaçlarımızı giderelim. Elimde şu anda çocuklarım için aldığım kahvaltılık malzeme var. Bunu nasıl vereceğim. Çıkmaza girmişim, nasıl edeceğimi bilmiyorum. Mührü kırmayı düşünüyorum. Bu dördüncü mühür. Daha önce mührü kırdım. Bunun bir suç olduğunu da biliyorum ama çaresizim. Ya vinç alacağım ya da mührü kıracağım. Allah için büyükler yardımcı olsunlar. Elimde yürütme durdurma kararı olmasına rağmen bu gibi uygulamalar oluyor. Nereye gideceğimi şaşırdım. Adli kurumlar hesaba alınmıyor. Belediyeye her gittiğimde biz oraya ruhsat veremeyiz diyorlar. Verememelerinin nedenini de bir türlü açıklayamıyorlar” şeklinde konuştu. Belediye tarafından mühürlenen işyerinin üst katı kaçak olduğu gerekçesiyle daha önceden yıkılmıştı.

İHA