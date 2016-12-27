Zincirleme trafik kazası: 10 Yaralı

Adana’nın Pozantı İlçesi TEM Otoyolu’nda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20’nin üzerinde araç zincirleme kazaya karıştı. 10 kişinin yaralandığı kazada, TEM otoyolu trafiğe kapandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında TEM otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde meydana geldi. Havanın bozuk olması, kar yağışının şiddetinin artmasıyla otoyolun buzlanması sonucun 20'in üzerinde araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta mahsur kalan sürücüler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla, Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıları durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zincirleme kaza nedeniyle, TEM otoyolu trafiğe kapandı. Otoyolu trafiğe kapanmasıyla kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin, 3 saatlik çalışması sonunca otoyol trafiğe açıldı.

Öte yandan, İHH İnsanı Yardım Vakfı aracı, Nevşehir'den Halep'e yardım amaçlı yük götürürken zincirleme kazaya karıştı. İHA