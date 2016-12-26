Antalya Kumluca Anadolu Lisesi 11-D’nin mannequin challenge’i

Antalya Kumluca Anadolu Lisesi 11-D sınıfı Sözcü Serbest Kürsü için çekti: Ne mutlu Türküm Diyene...

Artık konuşma sırası sizde! Söyleyecek bir sözünüz varsa çekin gönderin yayınlayalım… Sözcü Serbest Kürsü sizin sesiniz olmayı bekliyor. İşte o videolardan biri… Antalya Kumluca Anadolu Liseli 11-D sınıfı Serbest Kürsü için çekti… İşte 11-D’den gelen mesaj ve video…

”Bizler Antalya Kumluca Anadolu Lisesi 11-D sınıfı olarak bir farkındalık yaratmak amacıyla bu videoyu çektik. Bu vatanın gençleri olarak bu ülkeyi her zaman koruyacağız, bizler ATATÜRK’ÜN gençleriyiz (sonuna kadar) Ne Mutlu Türküm Diyene…”