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Antalya Kumluca Anadolu Lisesi 11-D’nin mannequin challenge’i

Antalya Kumluca Anadolu Lisesi 11-D sınıfı Sözcü Serbest Kürsü için çekti: Ne mutlu Türküm Diyene...
11:3826 Aralık 2016
Günün İçinden
Antalya Kumluca Anadolu Lisesi 11-D sınıfı Sözcü Serbest Kürsü için çekti: Ne mutlu Türküm Diyene...

Artık konuşma sırası sizde! Söyleyecek bir sözünüz varsa çekin gönderin yayınlayalım… Sözcü Serbest Kürsü sizin sesiniz olmayı bekliyor.  İşte o videolardan biri… Antalya Kumluca Anadolu Liseli 11-D sınıfı Serbest Kürsü için çekti…  İşte 11-D’den gelen mesaj ve video…

”Bizler Antalya Kumluca Anadolu Lisesi 11-D sınıfı olarak  bir farkındalık yaratmak amacıyla bu videoyu çektik. Bu vatanın gençleri olarak bu ülkeyi her zaman koruyacağız, bizler ATATÜRK’ÜN gençleriyiz (sonuna kadar) Ne Mutlu Türküm Diyene…”

İLGİLİ HABERVideonuzu yollayın Sözcü'de yayınlayalım! Serbest Kürsü'de Türkiye sizi dinleyecek...Videonuzu yollayın Sözcü'de yayınlayalım! Serbest Kürsü'de Türkiye sizi dinleyecek...
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