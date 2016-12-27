Burası Erzurum değil Pozantı… Sözcü Serbest Kürsü

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan kar yağışı karayolu trafiğini durdurunca ortaya Doğu illerini aratmayan görüntüler çıktı... Vatandaşlar çekti ve gönderdiler...

Yoğun kar yağışı Adana’nın Pozantı ilçesini etkisi altına aldı. Adana’nın neredeyse tüm Türkiye’ye karayolu ile bağlantı noktası olan Pozantı’da kar nedeniyle ulaşım durdu. Dün gece yarısından itibaren yollarda olan vatandaşlar araçlarından inerek yaktıkları ateş kenarında ısınmaya çalışıyor. Kar nedeniyle mahsur kalan araçlar arasında bir de ambulans bulunuyor. Ambulansta hasta olmaması yüreklere su serpti. Ambulansın İskenderun’dan Ankara’ya hasta nakledip dönen bir araç olduğu belirtiliyor. Whatsapp İhbar Hattımıza ve Sözcü Serbest Kürsü’ye yazan ve fotoğraflar gönderen vatandaşlar hiçbir yardım alamadıklarını belirtiyor. Yolun yer yer açıldığı güçlükle ilerleyen vatandaşların diğer taraflarda kara yakalandığı ifade ediliyor. Uzun TIR kuyrukları da sürücülere zor anlar yaşatıyor… İşte yollarda mahsur kalan vatandaşların çektikleri görüntüler…