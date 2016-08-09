Mağdur öğrenciler İzmir Barosu'ndandestek istedi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan İzmir'deki Şifa, Gediz ve İzmir üniversiteleri öğrencileri, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan'ı ziyaret etti, destek istedi. Üniversiteleri kapanan mağdur durumdaki öğrenciler yerleşmeleri gereken garantör üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi'ne yerleşemediklerini ve bu sebeple büyük sorunlar yaşadıklarını belirtti. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, “Her öğrencinin farklı bir hikayesi var. Yetkililere seslenmemiz lazım. Kurunun yanında yaşın yanmaması lazım” dedi.

İzmir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde okuyan Ünsal Yağız Filiz de “Yasada bir madde var ve okulumuzun kapatılması durumunda garantör üniversiteye gitme hakkımız var. YÖK ilk başta garantör üniversitemiz olan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitmemizi kararlaştırdı ama daha sonra bu karardan vazgeçildi. Biz hakkımızı istiyoruz. Bizi ODTÜ'ye verin demiyoruz. Garantör üniversitemiz neresiyse oraya gitmek istiyoruz. Şehir dışına gitmek zorunda kalacağız ve para vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören Merve Üresin ise “Tıp Fakültesi’nde alttan ders almak da yok, direkt sınıfta kalıyoruz. Başka üniversiteye başlarsak direkt bir sınıf geriden başlamamız gerekecek. Inturn öğrencilerinin çoktan stajlarına başlamaları gerekiyordu, TUS'u da kaçıracaklar” dedi.

“KURUNUN YANINDA YAŞ YANMAMALI”

Öğrencileri tek tek dinleyen İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, “Her öğrencinin farklı bir hikayesi var. Yetkililere seslenmemiz lazım. Kurunun yanında yaşın yanmaması lazım” dedi.

Darbeye kalkışanın en ağır şekilde cezalandırılmasını, hiç bir gencin bu hayat mücadelesinde geleceğinin yok edilmemesi gerektiğini belirten Aydın Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yetkililerimizin, sizlerin sesine kulak vermesini istiyoruz. Dokuz Eylül'ün fiziki olarak 8 bin öğrenciyi alması, bunun altından kalkması mümkün değil. Belki İzmir'deki bütün üniversitelere paylaştırılarak çözüm bulunabilir ya da Ege Bölgesi'ndeki üniversitelere gönderilebilirsiniz. 8 bin kişiyi Dokuz Eylül Üniversitesi kaldıramayacağına göre İzmir'deki üniversitelere paylaştırılabilir. En mantıklısı ise, mevcut üniversitelerde yeniden idari yapılandırma yapılarak öğrenciler aynı üniversitede kalmak suretiyle yeniden kadro oluşturularak çözüm bulunabilir.”

DHA