Peteklerin havası nasıl alınır?

Kış geldi, kaloriferler yakıldı. Ancak fazla ısıtmıyor... Kimseye ücret ödemeden bu sorunu kendiniz çözebilirsiniz!

Radyatörlerinizde hava olduğunu anlamak istiyorsanız radyatörün üstünde elinizi gezdirin ve peteğin üst kısmında soğukluk varsa üst sol kenarı sıcakken sağ kenarı soğuksa veya tam terside olabilir eğer böyle bir durum gördüyseniz o petekte hava var demektir.

Yalnız şunu unutmayalım ki petekte hava olunca üstler ısınmaz. Eğer peteğin altı ısınmamışsa hava ile alakası yoktur. Hava olduğunda ya tamamı soğuk olur ya da sadece st kısımları. Hava olduğuna kesin emin olduysak yapılacak iş bellidir. Kaloriferin havasını almak gerekir.

Radyatörden hava almak için aşağıdaki malzemeler olması gerekir.

Purjör anahtarı veya kısa bir düz tornavida

Purjör tapası resimde görüldüğü gibi purjör tapası radyatörün sağ veya sol üst tarafında yer almaktadır.

Anahtar veya düz tornovida ile saat yönünün tersine anahtarı çevirerek petekte olan havayı atabilirsiniz. Bu işelemi anahtarı yavaş yavaş açarak yapınız. Eğer açtığınızdan bölümden hava geliyorsa peteğinizde hava var demektir.

Hava bittikten sonra su gelmeye başlar su geldiği anda anahtarı saat yönünde çevirip kapatın peteğinizin havası alındı demektir. Radyatörden direkt su geliyorsa hava almanıza gerek yoktur.

Not: Alurad veya alüminyum radyatörlerde hava alırken kombi çalışır durumda sıcak su gelene kadar hava almanız gerekebilir.

Radyatörlerin havası nasıl alınır?

Radyatörünüz tesisata bağladıktan ve devreye alındıktan sonra radyatörünüzün içinde hava oluşabilir. Bu durumda radyatör ısınmaz ve verimli çalışmaz. Radyatörünüzün içindeki havayı alabilmek için, purjör tapası içinde bulunan plastiği elinizle döndürerek deliğin aşağıya doğru gelmesini sağlayınız. Purjör deliğinden su geleceği için altına derin bir kap koymayı unutmayınız. Purjör vidasını düz bir tornavida ile gevşetiniz. Bu durumda purjör deliğinden hava çıkmaya başlayacaktır. Purjör deliğinden su gelmeye başlayınca radyatörünüzün içindeki hava boşalmış demektir. Purjör tapasını düz bir tornavida ile aksi yönde çevirerek sıkıştırınız.

PETEKLERİN HAVASINI ALMAK

Bir radyatörün hava yapıp yapmadıgını anlamak için, öncelikle peteğe karşından bakıldığında, sağlı sollu, ısınma problemi olması gerekir.

KOMBİ ÇALIŞIRKEN PETEK HAVASI ALINIR MI?

Öncelikle peteklerin hava yapıp yapmadığını anlamak gerekir. Bazen petek hava yaptı sanılarak peteğin suyu boşaltılır ve tekrar doldurulduğunda hava yoksa bile içine hava girmiş olur durum daha da kötü hale gelir.

Petekte hava varsa üst kısımlarında soğukluk görülür. Altı ısınmayan bir petek hava sorunu olduğu için değil kirlendiği için ya da sistemde devir daim problemi olduğu için bu sorunu yaşatır.

Kalorifer peteğinde hava problemi olduğu tespit edildikten sonra havası alınır. Hava alma esnasında sıkça sorulan sorulardan biriside kombi çalışırken petek havası alınır mı sorusudur. Evet kombi çalışırken petek havası alınır.

Fakat bir kişi de hava alma sırasında kombiye su takviye ediyor olmalıdır. Hava alınırken purjör birden açılmamalıdır. Yavaşça çıkarılan hava aynı oranda kombiden su basılarak takviye edilmelidir.

Eğer havayı birden boşaltırsak ya da suyu aniden sisteme basarsak kombi kendini kapatır ve arıza konumuna geçer. Arıza konumu çok önemli bir husus değildir. Kombiyi tekrar kapatıp açtığımızda tıpkı eskisi gibi çalışmaya başlar. Kombi servisleri kombinin kapatılıp havanın kapalı konumda iken alınmasını tavsiye ederler. Kombinin herhangi bir zarar görmeyeceğini bilseniz de siz yinede kombi kapalı konumda iken havayı almayı deneyin.