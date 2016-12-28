Kiralık Aşk 67. bölüm fragmanı izle: Ömer’in sürprizi ne?

Kiralık Aşk 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Ömer'den Defne'ye bir sürpriz daha geliyor.

Star TV’nin her bölümü keyifle izlenen dizisi Kiralık Aşk’ın 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Koray’ın ne yapıp ne edip yılbaşı şapkasını Ömer’e taktırması lazım. Fakat Ömer Nuh diyor peygamber demiyor. Öte yandan yılbaşı öncesi Ömer’den Defne’ye bir sürpriz geliyor. Bakalım bu sürpriz ne?

Kiralık Aşk 67. bölümü ile 30 Aralık Cuma akşamı Star TV ekranlarında…

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KİRALIK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ömer ve Defne, Roma'ya gitmeye karar verirler…

Ömer ve Defne Roma’ya gitmeye karar verdiler. Böylece hayatlarında tertemiz bir sayfa açacaklar. Artık onları hiç kimsenin tanımadığı bir yerde yaşayacak, her şeye yeniden başlayacaklar. Kaçış planı öncesinde ise, Ömer ve Defne bir Defo gecesi geçirecekler. Ömer, Defne’nin gerçek dünyasına girecek, onunla birlikte bir Beşiktaş maçı izleyecek, onunla onun mekanlarında gezecek. Aşkın çok daha yakın hali… Artık birbirlerinin ailesi olmaya doğru yol alıyorlar. Üstelik inanılmaz eğleniyorlar da…

Sinan’ın uçuk kararı karşısında, Neriman ve Koray saf tutuyorlar. İkisi iki koldan Sinan’ı etkilemeye çalışıyor. Sonuç ise Seda’ya yarayacak gibi.

Bu bölüm Ömer’in sıkıntısı sonunda nihayetleniyor fakat çok ilginç ve merak uyandırıcı şekilde!