Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Tamamen Türkiye'de üretilen Fiat Egea dünya turunu bitiriyor... Türk mühendislerinin alın terini taşıyan Egea, turunu tamamladığı zaman 22 ülke gezmiş ve 25 bin kilometreden fazla yol yapmış olacak. Egea, Japonya'ya giren ilk Türk plakalı otomobil oldu.
Araç turuna Fiat'ın Bursa'daki fabrikasından başladı ve sırasıyla Romanya, Rusya, Japonya, Meksika, Amerika, İrlanda, İngiltere rotalarını izledi. Aracın pilotluğunu otomobil gazetecisi Okan Altan yapıyor. Savaş Yılmaz ise fotoğrafçı olarak tura katılıyor.
İşte fotoğraflarla Egea'nın dünya yolculuğu...
TOFAŞ'ın Bursa Fabrikası'ndan yola çıkıldı. Savaş Yılmaz ve Okan Altan yola çıkmadan önce böyle poz verdi.
Ekip Romanya üzerinden Rusya'ya doğru yol alıyor.
Egea Rusya'daki Baykal Gölü'nde.
Egea Sibirya topraklarında.
Araç Japonya'ya Yokohoma'dan giriş yaptı. Egea Japonya gümrüğü kayıtlarına giren ilk Türkiye plakalı otomobil oldu.
Egea Tokyo sokaklarında...
Egea Güney ve Kuzey Amerika kıtalarını da dolaştıktan sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
Londra'nın ikonik kırmızı otobüsleri...
Egea Avrupa turuna devam ediyor... Paris'teki tarihi Sacre Cour Kilise'si...
Egea Louvre Müzesi'nin önünde.
İkili Fransa'nın Amiens kentinde Bulunan '80 Günde Devri Alem' romanının yazarı Jules Verne'in mezarını ziyaret etti.
Egea Brüksel'de...
Egea Zürih'te! İşte Egea'nın dünya turundan diğer kareler...
Egea dünya turunda
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabileceğiniz ancak 2017'de alamayacağınız şeyler

Su içmenin faydaları

Sevgilisi, George Michael'ı yatağında ölü buldu

Tüyler ürpertici Nazi deneyleri

Bu bitkiye dokunmak yasak!

Kimsenin giremediği yere o girdi!

Dünyanın en izole toplumlarından birinde yaşam!

Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?

Çayın hiç bilmediğiniz faydaları

Bu yiyecekleri asla birlikte tüketmeyin

Sırtüstü yatanlar dikkat!

Avrasya Tüneli dün böyle açıldı

Dünyanın en tehlikeli kamp konaklaması

Sık seyahat edenler dikkat!

Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya

Büyükelçi suikastı gazete manşetlerinde

Bilimadamları onları inceliyor

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülme anı kare kare böyle görüntülendi

51. Bölge uydu fotoğrafları ile deşifre oldu

Kayseri'de hain saldırı

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Kayseri'deki patlamadan ilk görüntüler

Dünyanın en ilginç meslekleri

Islak çorapla uyumanın faydaları

Dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar

Hangi besini, hangi zamanda yemeliyiz?

Gizemli Nazca Çizgileri

Beleştepe Şehitler Tepesi oldu

'Rötarlı' manşetler...

Öldükten sonra kaç dakika yaşarız!

11 Aralık gazete manşetleri
Yorumlar