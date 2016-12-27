Egea dünya turunda

Tamamen Türkiye'de üretilen Fiat Egea dünya turunu bitiriyor... Türk mühendislerinin alın terini taşıyan Egea, turunu tamamladığı zaman 22 ülke gezmiş ve 25 bin kilometreden fazla yol yapmış olacak. Egea, Japonya'ya giren ilk Türk plakalı otomobil oldu.
Araç turuna Fiat'ın Bursa'daki fabrikasından başladı ve sırasıyla Romanya, Rusya, Japonya, Meksika, Amerika, İrlanda, İngiltere rotalarını izledi. Aracın pilotluğunu otomobil gazetecisi Okan Altan yapıyor. Savaş Yılmaz ise fotoğrafçı olarak tura katılıyor.
İşte fotoğraflarla Egea'nın dünya yolculuğu...
TOFAŞ'ın Bursa Fabrikası'ndan yola çıkıldı. Savaş Yılmaz ve Okan Altan yola çıkmadan önce böyle poz verdi.
Ekip Romanya üzerinden Rusya'ya doğru yol alıyor.
Egea Rusya'daki Baykal Gölü'nde.
Egea Sibirya topraklarında.
Araç Japonya'ya Yokohoma'dan giriş yaptı. Egea Japonya gümrüğü kayıtlarına giren ilk Türkiye plakalı otomobil oldu.
Egea Tokyo sokaklarında...
Egea Güney ve Kuzey Amerika kıtalarını da dolaştıktan sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
Londra'nın ikonik kırmızı otobüsleri...
Egea Avrupa turuna devam ediyor... Paris'teki tarihi Sacre Cour Kilise'si...
Egea Louvre Müzesi'nin önünde.
İkili Fransa'nın Amiens kentinde Bulunan '80 Günde Devri Alem' romanının yazarı Jules Verne'in mezarını ziyaret etti.
Egea Brüksel'de...
Egea Zürih'te! İşte Egea'nın dünya turundan diğer kareler...