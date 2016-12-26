Egea ile ‘Devr-i Alem’

Türkiye’de üretilmiş, modifiye edilmemiş, seri üretim otomobil ile ilk kez bir dünya turu yapılıyor. Fiat Egea, Ağustos ayında Bursa’daki fabrikadan yola çıktı ve 40 bin kilometrenin üzerinde bir yolu tamamlayıp, yeni yıla girmeden Bursa’da olacak. Rusya'yı boydan boya aşan, Romanya, Japonya, Meksika, Amerika, İrlanda, İngiltere gibi ülkelerdeki etapları kateden Egea, Japonya gümrüklerine kayıtlı ilk Türk plakalı araç oldu.

Türkiye’de üretilmiş, modifiye edilmemiş, seri üretim otomobil ile ilk kez bir dünya turu yapılıyor. Fiat Egea, Ağustos ayında Bursa’daki fabrikadan yola çıktı ve 40 bin kilometrenin üzerinde bir yolu tamamlayıp, yeni yıla girmeden Bursa’da olacak. Rusya'yı boydan boya aşan, Romanya, Japonya, Meksika, Amerika, İrlanda, İngiltere gibi ülkelerdeki etapları kateden Egea, Japonya gümrüklerine kayıtlı ilk Türk plakalı araç oldu.

Ljubljana / SLOVENYA

Adını ilk kez Mayıs 2015'te düzenlenen İstanbul Autoshow'da duyuran ve 1 milyar doların üzerinde bir yatırımla Tofaş'ın ürettiği Fiat Egea, geçtiğimiz ağustos ayının 13'ünde Bursa'dan yola çıktı. “Egea Dünya Turu” projesi kapsamında Türkiye'de bir ilk olan ve ülkemizde üretilmiş, modifiye edilmemiş, seri üretim bir otomobil, 40 bin kilometrenin üzerinde yol yaparak dünyayı dolaşacaktı. 16 ülkede 4 etabı tamamlayıp 5. etap Avrupa'ya geçerek Slovenya'ya gelen Egea ile Ljubljana'da buluştuk. Pilotluğunu otomobil gazetecisi Okan Altan'ın yaptığı ve yol boyunca birlikte seyahat ettikleri fotoğrafçı Savaş Yılmaz ile birlikte düzenlenen toplantıya Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ev sahipliği yaptı. Altan Aytaç, “Egea'ya başından beri ‘Ezber Bozan Sedan' diyoruz. Avrupa'da ‘2016 Yılının En İyi Otomobili' seçilen Egea Sedan ile ezber bozan bir işe daha imza atmak istedik. İşte ezberleri bozduk” dedi.

DİZEL OTOMATİKLER İVME KAZANDIRDI

Egea'nın Türkiye lansmanını Ekim 2015'te gerçekleştirdiklerini söyleyen Aytaç, “Ekim ayından 2015 yılı sonuna kadar toplam 5 bin 600 adet satış gerçekleştirdik. 2016 yılında Egea Hatchback (HB) ve Station Wagon (SW) modellerinin de gelmesiyle Egea Ailesi tamamlandı. Yıl sonuna doğru 1.6 lt. dizel otomatik şanzımanlar da ailenin üç üyesi için devreye girdi. Dizel otomatik versiyonlar, Egea satışlarımıza ekstra bir ivme kazandırdı. 2016 yılının ilk 11 ayında 32 bin adetlik Egea satışı gerçekleştirdik. Yılsonunda kadar ise ürettiğimiz bütün araçları satmayı hedefliyoruz. Egea modellerimizin satışı yılsonunda 40 bin rakamına yaklaşacak. İlk lansmandan bu yana satış adetlerimiz ise 45 bin adede ulaşacak. Yılsonunda Fiat markası toplamında yaklaşık 110 bin adet satış hedefliyoruz. 2017'nin de bu şekilde devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

MACERAPERESTLİĞİN ‘EVEREST'İNE TIRMANDIK!

Bulgaristan'dan başlayan ve Romanya, Rusya, Japonya, Meksika, Amerika, İrlanda, İngiltere ve Avrupa'ya 5. etaba geçen Egea, on binlerce kilometrelik zorlu parkurları aştı. Aracın pilotluğunu yapan otomotiv gazetecisi Okan Altan, “Biz bu projeyle, ürünün dayanıklılığını, fonksiyonelliğini, yakıt tüketimini test ederek, aracın tüm kriterlerini, farklı bir deneyimle gerçekleştirdik” dedi. Okan Altan, “Ural dağları ile birlikte St. Petersburg'dan başlayıp Vladivostok'a uzanan ünlü Trans-Sibirya demir yoluyla paralel yol aldık. Burası motorlu araç maceraperestlerinin Everest'i kabul edilen, dünyanın en uzun ve zorlu parkuru. Günde ortalama 15 saat araç kullanıp sadece yakıt almak ve uyumak için mola verdik… Japonya gümrüklerindeki kayıtlarda oraya giriş yapan ilk Türk plakalı Türk otomobilinin Egea olduğunu öğrendik… Egea Dünya Turu'na ‘80 Günde Devr-i Alem' kitabıyla ilham kaynağı olan Jules Verne'nin mezarını da ziyaret ettik… Farklı kalitede yakıt aldık, iklim şartları 44 dereceden, eksi 14 derecelere kadar değişti… Egea, Türkiye'ye vardığında, 22 ülkeye ayak basmış, 25 bin km'den fazla yol yapmış, yaklaşık 120 şehirden geçmiş, gemi yolculuklarıyla birlikte ise en az 42 bin km ile dünyanın etrafını tam tur dönen, Türkiye'de üretilmiş ilk otomobil olacak” dedi.

TOFAŞ MÜZESİNDE SERGİLENECEK



Egea, turun 5. etabı olan Avrupa kıtasındaki yolculuğunu yılbaşından önce bitirip Türkiye'ye varacak ve dünya turunu Bursa'daki Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi'nde tamamlayacak.