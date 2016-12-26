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İkinci elin kalbi ‘Otostat’da atacak

İkinci el otomobil ticaretinde geniş ve kapsamlı proje olan “Otostat” hayata geçiriliyor.
09:4126 Aralık 2016
Otomotiv
İkinci elin kalbi ‘Otostat’da atacak
İkinci el otomobil ticaretinde geniş ve kapsamlı proje olan “Otostat” hayata geçiriliyor.

Yetkili bayileri, 2'nci el hizmeti veren kurumsal firmalar, galeriler ve tedarikçileri birarada toplayacak olan Otostat, “otomobil dünyasının kalbinin attığı yer” olan TEM Sancaktepe'de, 200 milyon TL'lik yatırımla kuruluyor. Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Alp Gülan, “Burası bir otomobil yaşam merkezi olacak. Otostat'da, sigorta, finans ve noter, ekspertiz hizmetleri, yedek parça, aksesuar ve tuning mağazaları, fotoğraf stüdyosu, ses, görüntü ve VIP oto servisleri, test sürüşü imkanı, kaporta, boya, mekanik ve lastik – rot balans servisleri, kiralama ve oto kuaförü, elektrikli araçlar için şarj istasyonları ile Go-kart ve RC maket araba yarış pisti gibi imkanlar da bulunacak” dedi.

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