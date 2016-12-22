İşte 2016’nın en çok satan araçları

Yılın ilk 10 ayında Türkiye'de çok satılan otomobil modeli ve markaları belli oldu. En çok satılan otomobil Fiat Egea olurken otomobillerin ortalama kasko değerleri de hesaplandı.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye'de çok satılan otomobil modeli ve markaları belli oldu. En çok satılan otomobil Fiat Egea olurken otomobillerin ortalama kasko değerleri de hesaplandı.

ODD verilerine göre 2016 Ocak – Ekim ayları arası en fazla satışı yapılan ilk üç otomobil sırasıyla, Egea, Corolla ve Passat oldu. Bu araçların kasko değerleri ise Türkiye Sigorta Birliği tarafından hesaplandı. İşte en çok satılan 10 araç ve ortalama kasko fiyatları.

FIAT EGEA SATIŞ SAYISI: 25.899 ORTALAMA KASKO FİYATI: 62.250 TL



TOYOTA COROLLA SATIŞ SAYISI: 23 702 ORTALAMA KASKO FİYATI: 88 000 TL



VOLKSWAGEN PASSAT SATIŞ SAYISI 22.263 ORTALAMA KASKO FİYATI: 138 BİN 260 TL



RENAULT FLUENCE SATIŞ SAYISI: 21.776 ORTALAMA KASKO FİYATI: 83.000 TL



VOLKSWAGEN POLO SATIŞ SAYISI: 21. 501 ORTALAMA KASKO FİYATI: 62.650 TL



FORD COURIER SATIŞ SAYISI: 20.995 ORTALAMA KASKO FİYATI: 57.850 TL



RENAULT SYMBOL SATIŞ SAYISI: 18.890 ORTALAMA KASKO FİYATI: 63.000 TL



FIAT DOBLO SATIŞ SAYISI: 18.199 ORTALAMA KASKO DEĞERİ: 54.950 TL



RENAULT CLIO SATIŞ SAYISI: 17.521 ORTALAMA KASKO DEĞERİ: 62.250 TL



FORD FOCUS SATIŞ SAYISI: 16.152 ORTALAMA KASKO DEĞERİ: 85.520 TL





Kasko değeri araçların marka, model ve üretim yıllarına göre belirleniyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından araçların marka, model ve üretim yıllarına göre çeşitli otomotiv firmalarının ikinci el araç satan grup bayi fiyatları (Örn. Doğuş Otomotiv'e ait DOD), internet siteleri ve gazete ilanları temel alınarak araç kasko değerleri belirlenir.

KASKO DEĞER LİSTESİ KURUMLAR İÇİN REFERANSTIR

Kullanılmış araç değeri için iyi bir gösterge olması sebebiyle sigorta şirketleri başta olmak üzere kurumlar ve son kullanıcılar için kasko değer listesi değerli bir referans oluyor. Ancak sadece referans değerler olmasından dolayı bazı kurumlar bu tutarları baz almayabiliyor.

Araç kasko değeri, ilgili kurum veya kişilerin karşılayacağı zararın üst limitini gösteren tutar olduğundan önemlidir. Yani kaza sonucunda aracın tam hasarlı diğer bir ismi ile “pert” olarak nitelendirilmesi durumunda, ilgili kurum veya kuruluşların yasal olarak ödemek zorunda oldukları değer istisnaları olabilmekle birlikte, araç kasko değeri olarak kabul ediliyor.

ARACIN KASKO DEĞERİ İLE İKİNCİ EL DEĞERİ ARASINDAKİ FARK OLABİLİR

TSB'nin kasko değer listesinde yer alan araç değerleri, piyasanın biraz daha üzerinde olabilir. Bunun nedenleri arasında, kazası olmayan araçların temel alınması, araç pazarlık payının düşülmemesi, ortalamanın üzerinde bir kilometre yapmadığı varsayımı ile kurumsal ikinci el araç satan bayi fiyatlarının da dikkate alınması gösterilebilir.