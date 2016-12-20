ABD otomotiv güvenliği düzenleme kuruluşu Fiat Chrysler'ın ürettiği yaklaşık 1 milyon adet Ram marka pickup ve arazi aracını park halindeyken kaymaya başlayıp başlamadıklarını belirlemek üzere incelemeye aldı.

Otomotiv devinin 1 milyon aracı incelemeye alındı

ABD otomotiv güvenliği düzenleme kuruluşu Fiat Chrysler'ın ürettiği yaklaşık 1 milyon adet Ram marka pickup ve arazi aracını park halindeyken kaymaya başlayıp başlamadıklarını belirlemek üzere incelemeye aldı.

Fiat Chrysler Automobiles NV, 2013-2016 yılları arasında üretilen Ram 1500 modeli ve 2014-2016 yılları arasında üretilen Dodge Durango modelini kapsayan incelemede ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi ile işbirliği yaptığını belirtti.

Düzenleyici kuruluşun araçların sahiplerinden park halindeyken hareket etmesinden kaynaklanan 25 kaza, 9 yaralanma hakkında rapor geldiğini belirtti. İncelemeye alınan araçlar daha önce Fiat Chrysler’ın vites çubuğu nedeniyle kayma ihtimaline karşı bu yıl geri çağırdığı araçlardan farklı olarak elektronik vites seçicisi içeriyor.

Fiat Chrysler 1.1 milyondan fazla aracı sürücü içinden çıktıktan sonra park halindeyken kayabilme ihtimali nedeniyle Nisan ayında geri çağırmıştı.