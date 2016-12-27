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Otomotivde 2017 hedefi 25 milyar dolar

TAYSAD otomotivde ihracatın 2017'de 25 milyar dolara çıkmasını tahmin ettiklerini açıkladı.
11:2527 Aralık 2016
Otomotiv
Otomotivde 2017 hedefi 25 milyar dolar
TAYSAD otomotivde ihracatın 2017'de 25 milyar dolara çıkmasını tahmin ettiklerini açıkladı.

Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği (TAYSAD) bu yıl 23 milyar doları aşması beklenen ihracatın 2017’de 25 milyar dolara çıkmasını tahmin ettiklerini ayrıca yükselen kurlar, ÖTV düzenlemesi yeni yılda pazar büyümesinin yavaşlayabileceğini açıkladı.

TAYSAD basın toplantısı öncesi dağıtılan bültende 2017’de üretim miktarının 1.5 milyon adete hafif bir yükseliş gerçekleştireceği fakat pazarın aynı düzeyde kalmasının beklendiği de belirtildi.

TAYSAD ayrıca 2017’de tedarik sanayi ihracatının 10 milyar dolar olacağını tahmininde bulunarak, “Gelecek yıl küresel olarak Brexit’in etkileri, Trump’ın yönetimsel kararları, Fed politikaları sektör tarafından izlenecek” dedi.

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