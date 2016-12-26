Yenilenen Ghibli Türkiye’de

Maserati’nin üst orta sınıftaki sedanı Ghibli’nin yenilenen versiyonu aralık ayı itibariyle ülkemizde de satışa sunuldu.

Tasarımı ve yeni donanım paketleriyle olduğu kadar Apple CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefon uygulamaları ile uyumlu yeni bilgi-eğlence sistemiyle dikkat çeken yeni Ghibli, ülkemizde biri dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneğiyle müşterilerinin beğenisine sunuluyor. 187 bin 855 Euro'dan başlayan anahtar teslim satış fiyatına sahip yeni Maserati Ghibli, motor tipine göre arkadan itişli veya akıllı Q4 sistemiyle donatılmış dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebiliyor.