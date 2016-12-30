Uzmanlar, yetişkinlerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin önemli kısmının beslenme kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, özellikle yemekten kaçınılması gereken besinleri açıkladı. Özellikle, 30'lu yaşlarda vücutta fark görülmese de, asla tüketilmemesi gereken besinler neler?
Aromalı yoğurtYaşlanmayı yavaşlatmak istiyorsanız, içerisinde bolca şeker olan aromalı yoğurtların yerine sade yoğurt tercih etmelisiniz. Bunun yanı sıra, ketçap ve ekmekten de uzak durmalısınız.
Kahvaltıda hamurSon araştırmalara göre, hamurdan uzak durarak, günlük kalorinin yüzde 17 ya da 21'sine şekerli gıdaların neden olduğu kalp hastalıkları riskini ortadan kaldırabilirsiniz.
Protein barSağlıklı ürünlerle fit kalmak isteyenlerin, protein ağırlıklı gıdalardan 30'lu yaşların ardından uzak durması gerekiyor.
Kremalı bisküviKarın bölgesinde yağlanma yapan kremalı ürünler, 'göbek' problemleri olanların tüketmemesi gerekiyor.
Açma ve beyaz ekmekBeyaz ekmeğin içerisinde maddeler, kırışıklık karşıtı kollajenlere zarar vererek yaşlanmanızı hızlandırır.
Kremalı kahveKahve ile birlikte tüketilen krema da çok sağlıklı değil. Vücudu fazla yağlandıran krema, kolestrolü de yükseltiyor.
Şekersiz atıştırmalıklar30'lu yaşların ardından alınan kiloların kaynağı, karaciğer fonksiyonlarındaki sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, toksin oluşmasına neden olan tatlandırıcılardan uzak durmalısınız.
MargarinKatı bileşen olan margarin, kalp rahatsızlıklarının da tetikçisi.Ayrıca ciltte hasara neden olan margarin kırışıklıkları da artırır.
Paketlenmiş tereyağlı mısırTrans yağ kullanılarak yapılan patlamış mısır, kalp hastalıkları riskini de artırıyor.
Salam, sosisSalam, sosis gibi işlenmiş gıdalar, özellikle erkeklerde ciddi problemlere neden oluyor.
CipsSodyum oranı yüksek olan cipsler, yüksek kan basıncına da neden oluyor.
KolaÖzel bir bileşimden oluşan kola, kadınlar da kısırlık etkisinin yanı sıra, erkekler üzerinde de olumsuz etkileri mevcut.
30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken besinler