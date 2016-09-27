Protein Tozunun bilinçsiz kullanımı kısırlık yapabilir

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar, sporcuların en çok kullandığı şeyin kısır yapabileceğini ortaya koydu.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Ersan Turan, vücut geliştirme salonlarındaki sporcuların daha çok kas kütlesi elde etmek için kullanılan whey protein tozu ile ilgili bir gerçeği ortaya koydu. Konu ile ilgili hazırladığı bitirme tezinde, bu tozun bilinçsiz kullanımına bağlı olarak kısırlığın ortaya çıkabildiği belirtildi.

Tokat'ta oturan dünya eski kick boks şampiyonu Ersan Turan, yüksek lisans yaptığı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bitirme tezi hazırladı. Turan, tezinde daha çok sporcuların kas kütlesi oluşturmak için kullandığı ve vücut geliştirme salonlarında bulunan, peynir mayalanması sırasında oluşan peynir altı suyu kullanılarak imal edilen whey protein tozunun testisler üzerindeki etkisini ele aldı. ‘Egzersiz modeli oluşturulan deney farelerinde whey proteini kullanımının testis dokusu ve sperm üzerine olan etkileri’ adını verdiği tez çalışmasını Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Öztaşyonar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Erdemir ve 6 kişilik ekip ile yürüttü.

ÇALIŞMA 1 YIL SÜRDÜ

Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Deneysel Tıp Araştırma Birimi'nde yürütülen çalışmada 21 deneysel fare kullanıldı. Deneysel fareler, ‘kontrol grubu’, ‘whey proteini verilen grup’ ve ‘egzersizle birlikte whey protein verilen grup’ olarak 3’e ayrıldı. Bu gruplardan ‘egzersizle birlikte whey protein verilen’ gruptaki deneysel farelere su içerisinde iki ay boyunca egzersiz yaptırılıp aynı zamanda whey protein tozu verildi. İkinci ayın sonunda bu gruptaki farelerin testis yapısı incelendi. Yapılan inceleme sonrası deney farelerinin testis ve sperm yapısında histolojik ve fizyolojik bozulmalar olduğu tespit edildi. Çalışma sonrası hazırlanan tezde, sporcuların çoğunun kullandığı whey protein tozunun mutlaka uzman kontrolünde ve yeterli dozajda kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca bilinçsiz kullanılması durumunda testis ve spermlerde oluşan hasar sonucunda kısırlığa kadar varabilen sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekildi.

DHA