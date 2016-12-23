Bu yiyecekleri asla birlikte tüketmeyin

Pepperoni (salam) ve pizza da yanyana gelmemesi gereken ikililerden. Başlı başına yüksek bir kaloriye sahip olan pizzayı bir de et içeriğinin doymuş yağ ve sodyumuyla birleştirdiğinizde ortaya çıkan yiyecek kalp sağlığınızı tehdit ediyor.
Yüksek kalorili ve sağlıksız bu yiyecekleri çok nadir tükettiğiniz sürece bir sorun yok. Sık tüketim için salamlı pizza yerine yağsız proteinleri ve kalp dostu yağları tercih etmelisiniz. Pizzanızı etli malzemeler yerine sebzelerle yemeyi tercih edin.
Kahvaltılık gevrek ve süt ikilisi midenizden şikayet etmenizin sebebi olabilir! Hem süt hem de kahvaltılık gevrekte karbonhidrat bulunuyor. Bu yiyecekler gibi çabuk sindirilen karbonhidratlar kan şekerinin hemen yükselmesine ve ardından hızlıca düşmesine neden oluyor.
Hızlı sindirilen yiyecekler yerine daha yavaş sindirilen seçenekleri tercih edin. Sabah öğünlerinize bir parça yağ ve protein ekleyebilirsiniz. Mısır gevreğinizi yağsız yoğurt ve bir avuç bademle yiyerek bunu yapabilirsiniz!
Domates çorbası, kaşar rendesi ve ekmek! Ağzınızı sulandırmaya yeten bu 3'lü pek sağlıklı bir seçim değil. Özellikle de hazır paketlerden yapılan çorbalarda oldukça fazla miktarda şeker bulunuyor çünkü bu yiyeceklerin içerisine mısır şurubu eklenebiliyor.
Çorbanın üzerine rendelenen peynir ve yanında yenen kızarmış ekmekler ise oldukça az miktarda protein sağlarken yağ ve karbonhidrat bakımından oldukça zengin. Domates çorbasını kendiniz yaparak tuzunu ve şekerini ayarlayabilirsiniz. Ekmek tercihinizi ise tam tahıllı olanlardan seçin.
Köfte ve patates püresi, annenizin hazırladığı lezzetli bir akşam yemeğini çağrıştırıyor olsa da pek akıllıca bir tercih olduğunu söyleyemeyeceğiz! Köfte iyi bir protein kaynağı olmasına karşın, genellikle yağ ve kalori bakımından yüksek değerlere sahip.
Patates püresi ise oldukça az miktarda lif barındırırken, püre yaparken patatese eklenen, yağ, süt ya da krema gibi malzemeler bu yiyeceğin tamamını doymuş bir yağ yığınına dönüştürüyor. Bu yemek ikilisinin yerine hindi ve karnabahar püresi yemeyi tercih edin.
Yemek dünyasının en ayrılmaz ikilisi tabii ki hamburger ve patates kızartması! Bu Amerikan yemeği çok lezzetli olmasına karşılık ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu yiyeceklerdeki koruyucu maddeler ve fazla pişmiş yağ, kömür benzeri bir şeye dönüşüyor. Kızarmış patatesler ise hücrelerin iltihaplanmasına neden olan ve hücreleri öldüren sitokin adlı bir madde üretiyor. .
Bu ikisi birleştiğinde ise uzun süreli metabolik sendrom ve yoğun yaşlanma belirtileriyle karşılaşıyoruz. Hamburger patates yerine sebzeli burger ve salatalık turşusu tercih edebilirsiniz
Beyaz ekmek ve reçeli birlikte tüketmeyin. Güne protein içermeyen, şeker ağırlıklı bir kahvaltıyla başladığınızda günün ilerleyen saatlerinde daha fazla acıktığınızı göreceksiniz.
Tatlı bir şeyler yemek istiyorsanız tercihinizi tam tahıllı ekmek ve fıstık ezmesinden yana kullanın.
Salsa sosu ve mısır cipsine bayılıyorsunuz değil mi? Salsa sosu düşük kalorili olmasına rağmen iştahınızı tatmin etmekte başarısız. Guacamole sosundaki kalp dostu yağlar ve fasülye dip sosundaki protein içeriğinden yoksun olan salsa sosundan uzak durun.
Yüksek tuzlu mısır cipsi yerine , tam tahıllı ve düşük sodyum içeren cipsleri tercih edin. Bir adım ileriye gidin ve cips yerine çiğ sebzeler ve sosları birlikte yemeyi tercih edin.
Sabahları işe giderken bir bardak portakal suyu ve bir dilim kek yemek hem lezzetli hem de hızlı bir seçenek olsa da son zamanlarda pantolonlarınızın dar gelmesinin de sebebi olabilir.
Protein ve lif içermeyen bu öğün kan şekerinizin hızla yükselmesine ve kısa bir süre sonra düşüşe geçip kendinizi yorgun hissetmenize neden olur. Sabahları yağsız süt, tam tahıllı kek, bir parça taze meyve gibi seçeneklere yönelin.