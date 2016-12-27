‘Canlı bomba’ değil, kalp hastası

Ülkemizde yaşanan terör olayları, vatandaşların her duruma endişe ve şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor. Bu haklı tedirginlik durumunda bir de ritim holter cihazı takan hastaların yaşadığı zorluklar var. Bu hastalar vücutlarında kablolarla dolaştığı için, dışarıdan bakıldığında bir 'canlı bomba' imajı veriyorlar. Bu nedenle hastane, emniyet güçlerinin işini kolaylaştırmak adına hastalarına özel bir belge vermeye başladı.

Ülkemizde yaşanan terör olayları, vatandaşların her duruma endişe ve şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor. Bu haklı tedirginlik durumunda bir de ritim holter cihazı takan hastaların yaşadığı zorluklar var. Bu hastalar vücutlarında kablolarla dolaştığı için, dışarıdan bakıldığında bir 'canlı bomba' imajı veriyorlar. Bu nedenle hastane, emniyet güçlerinin işini kolaylaştırmak adına hastalarına özel bir belge vermeye başladı.

Bu hastalara herkes şüpheyle bakıyor. Uzmanlar, bu hastaların kalabalık yerlerde dolaşırken, vücutlarındaki kablolar nedeniyle ‘canlı bomba’ gibi algılandıkları için birçok kez panik halde hastanelerine geldiklerini anlatıyor. Bu durum tedavi ve teşhis amacıyla tansiyon ve ritim holter cihazı takılı hastaların belge ile dolaşmasına neden oldu.

“KAŞELİ VE İMZALI BİR KAĞIT VERİYORUZ”

Konak Kardiyaloji Tıp Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Cansu Baştak, tansiyon ve ritim holter takılı hastalarının, cihazı bilmeyen bir çok vatandaş tarafından kabloları nedeniyle canlı bomba sanılabileceğini belirterek, “Tansiyon ve ritim holter cihazı, kabloları olan ve kişinin üzerinde sabitlenen bir cihazlardır. Son zamanlarda, özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra hastalarımıza yazı vererek birçok problemle karşı karşıya kalmalarını önlediğimizi düşünüyorum. Hastalarımızın canlı bomba sanılarak akabinde yaşanılacak olumsuz ve psikolojik tesir yaratabilecek olayların önlenmesi ayrıca görevleri başındaki değerli emniyet çalışanlarının gereksiz iş yükünü önlemek adına merkezimiz bir çözüm geliştirdi. Güvenlik için, özellikle hastamızın güvenliği için tansiyon ve ritim holter takılı her hastamıza cihazın takılış amacını belirten kaşeli imzalı kâğıt veriyoruz” diye konuştu.

“PANİKLE HASTANEMİZE GELEN HASTALAR OLDU”

Tansiyon ve ritim holter takılı hastalara, herkesin şüpheyle baktığını, bazı hastaların da güvenlik sebebi ile durdurulup arandıklarını dile getiren Baştak, “Hastalarımızı dışarıda bomba zannediyorlar. Birkaç hastamız hastanemize bu nedenle panik halinde geldi. Kalabalık yerlerde dolaşırken hastalarımız çok sıkıntı yaşamışlar. Biz merkez doktorlarımızla cihazın tedavi amacı ile takıldığını belirten yazımızı hastalara vererek önlemini almaya çalıştık. Hastaya cihazı takıldıktan sonra yazıyı vererek merkezimiz dışında da hastamızın güvenliğini sağlamayı amaçladık. Diğer taraftan da ülkemizin huzuru için çalışan değerli emniyet mensuplarımıza az da olsa yardım etmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdik” dedi.