27 yılda 3 ölümcül hastalığa çelme taktı

13 yaşındayken lenf kanserini 2 yıl süren tedavinin sonunda yendi. 21 yaşında konuşma merkezinde ortaya çıkan beyin tümörünü, uyanık cerrahi yöntemi ile yani ameliyat sırasında konuşarak alt etti. Şimdi 27 yaşında olan Bekir Burhan, aynı yerde oluşan tümör nedeniyle yine uyutulmadan ameliyat oldu. Bu kez de sağlığına kavuşan Burhan, her türlü zorluğa karşı yaşama sımsıkı tutunmanın haklı gururunu yaşıyor.

13 yaşındayken lenf kanserini 2 yıl süren tedavinin sonunda yendi. 21 yaşında konuşma merkezinde ortaya çıkan beyin tümörünü, uyanık cerrahi yöntemi ile yani ameliyat sırasında konuşarak alt etti. Şimdi 27 yaşında olan Bekir Burhan, aynı yerde oluşan tümör nedeniyle yine uyutulmadan ameliyat oldu. Bu kez de sağlığına kavuşan Burhan, her türlü zorluğa karşı yaşama sımsıkı tutunmanın haklı gururunu yaşıyor.

İzmirli Bekir Burhan, 27 yaşında ve 3 ölümcül hastalığı alt etmiş bir genç. Çocukluğunda lenf kanserini yenerek ölüme bir çelme takmış olan Burhan, 6 yıl önce konuşma merkezindeki tümörü, şimdi de aynı yerde tekrar ortaya çıkan tümörü yendi.



İzmir’de bir markette çalışan, 1 çocuk babası Bekir Burhan, 13 yaşındayken lenf kanserine yakalandı, bu hastalığı 2 yıl süren tedaviyle yendi. Burhan’ın hastalık çilesi, bu kez 2010’da bayılma şikayetiyle gittiği hastanede ‘glioblastoma multiforme’ (kötü huylu beyin tümörü) tanısıyla yeniden başladı. Burhan, acil ameliyat öneren doktorların “Ameliyat olmazsan ölürsün, ameliyat olduğunda ise felç kalma, konuşamama riskin var” demesi üzerine 6 ay çare bulmak için dolaştı. Sonunda uyanık cerrahi yöntemi uygulayan Beyin Cerrahı Prof. Dr. Sertaç İşlekel tarafından ameliyat edildi.

Tümör çıkarıldıktan sonra kemoterapi ve ışın tedavisi gören Bekir Burhan, kötü günlere veda etti. Ancak tümörsüz dönem 6 yıl sürdü, Burhan, kontrole gittiği hastanede tümörün nüks ettiğini öğrendi. Tekrar Prof. Dr. İşlekel’e başvuran Burhan, özel bir hastanede neşter altına yattı. İşlekel, Burhan’ı yine konuşa konuşa, bu kez navigasyon yöntemini de kullanarak ameliyat etti. Ameliyat sırasında doktoruyla sohbet eden, onun komutlarını yerine getiren Burhan, yaşamını tehdit eden tümörden bir kez daha kurtulurken, “Beynimde ilk tümör çıktığında doktorlar ‘Ameliyat olmazsan ölürsün, ameliyat olduğunda ise felç kalma, konuşamama riskin var’ dediler. 6 ay doktor doktor dolaşmıştım. Ta ki uyanık ameliyat olana kadar. Tümör nüks edince hiç düşünmeden yine Sertaç hocama başvurdum, ek olarak bir de yeni yöntem uyguladı. Beni felçle, dilsiz bırakmayla tehdit eden tümörden bir kez daha kurtuldum, çok iyiyim. Doktorlarıma sonsuz teşekkürler” dedi.

DHA